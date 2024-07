Non solo per l’Inghilterra, ma anche per il Principe George si tratta della seconda finale sfumata agli Europei. In questi (quasi) 11 anni infatti il figlio di William e Kate ha visto per ben 2 volte la Nazionale arrivare vicinissima all’obiettivo. In entrambi i casi però ad avere la meglio prima l’Italia, oggi la Spagna!

La delusione del Principe George per Euro 2024

La Spagna ieri sera ha trionfato con merito e portato a casa il suo quarto titolo Europeo, capitanata da Álvaro Morata. Un rientro dunque felice per i freschi campioni d’Europa nella loro terra e, successivamente, per le vacanze estive. Non si può dire lo stesso, invece, per l’Inghilterra. Presenti sugli spalti a fare il tifo per i secondi classificati il Principe William e il figlio George.

Per il Principe George si tratta peraltro della seconda finale Europea con l’Inghilterra. Prima di ieri sera con la Spagna, ricordiamo infatti Euro 2020, quando è stata l’Italia ad avere la meglio ai rigori proprio contro gli inglesi. Insomma in questi quasi 11 anni, George ha visto per ben due volte la sua Nazionale arrivare vicinissima all’obiettivo ma uscirne poi sconfitta.

Stavolta la partita si è conclusa nei tempi regolamentari (più recupero ovviamente), mentre la gara con gli Azzurri sicuramente è stata vissuta con più sofferenza, dato che sono stati i rigori a incoronare la squadra vincitrice. Il fatto che il Principe George abbia assistito al ko dell’Inghilterra per ben due volte è stato motivo di commenti sul web. C’è chi ci ha ironizzato su e chi invece si è detto un po’ dispiaciuto per questo.

Il Principe George ci è rimasto giustamente un po’ male da tifoso, ma ci ha pensato William a commentare in maniera più distaccata e sportiva il risultato: “Non era destino che succedesse questa volta, ma siamo fieri di voi. Avanti”. Sarà per la prossima volta!