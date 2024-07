Poco dopo il triplice fischio che ha incoronato la Spagna campione d’Europa, il capitano delle “furie rosse”, Álvaro Morata è corso ad abbracciare Alice Campello e i suoi bambini. Un momento che ha commosso il web.

L’emozionante abbraccio tra Morata e la sua famiglia

Domenica 14 luglio resterà nella memoria di tutti i tifosi spagnoli (e non solo). Non solo per la vittoria di Carlo Alcaraz a Wimbledon, premiato dalla Principessa Kate Middleton, ma anche per il trionfo agli Europei 2024 da parte della Spagna di Álvaro Morata.

L’ex attaccante della Juventus, ora in forza all’Atlético Madrid, ha indossato la fascia di capitano delle “furie rosse”, questo il nomignolo con cui viene chiamata la nazionale spagnola. Un grande privilegio per Álvaro Morata, che ha sempre dato tutto sul campo e si è dimostrato una grande guida per i suoi compagni, dai veterani ai giovanissimi.

LEGGI ANCHE: Povero Principe George! Per la seconda volta di fila vede la sua Inghilterra perdere un Europeo

E così al triplice fischio finale tra Spagna e Inghilterra, in una partita combattutissima vinta dai ‘padroni di casa’ per 2-1 con i goal di Nico Williams e Mikey Oyarzabal, Álvaro Morata è esploso di gioia. Mentre tutti i suoi compagni hanno esultato al centro del campo, il pensiero del “Capitán” è andato subito alla sua famiglia.

L’attaccante è corso subito sugli spalti e tra le gradinate dell’Olympianstadion per andare a salutare e festeggiare con i suoi cari. Nel video postato sui social da Morata si è mostrato in lacrime, andare ad abbracciare sua moglie Alice Campello e i figli.

Dolcissimo il momento con i gemelli Leonardo e Alessandro, di appena 5 anni, ma anche con Edoardo (che ha 3 anni) e la piccola Bella. Poi un abbraccio generale con il resto dei suoi cari, tra le lacrime, ancora incredulo per l’impresa sportiva. Inutile dirvi che la scena è diventata virale sui social e ha commosso i fan della famiglia Morata ma anche tutti gli sportivi e non.

Il futuro dell’attaccante spagnolo

Insieme ai suoi compagni Álvaro Morata ha portato la Spagna sul tetto d’Europa con delle prestazioni di altissimo livello. Una squadra imbattuta e con un gioco fantastico, pronta a raggiungere altri importanti traguardi.

Di Morata peraltro in questi giorni si sta parlando tantissimo. Il tutto a causa del suo possibile addio all’Atlético Madrid, sebbene lui abbia manifestato l’idea di restare. Il calciatore ha una clausola rescissoria da 13 milioni di Euro e ha attirato l’attenzione di diversi club italiani, in particolar modo il Milan.

Lui però adesso vuole festeggiare e sul futuro si è riservato di dire: “Vedremo”. Tornerà in Italia con la sua famiglia dopo la bella parentesi alla Juventus?