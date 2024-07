Stando a quanto si mormora in rete, pare che Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano, sia vicino a un’altra famosa ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne.

Il gossip sui due ex volti di Uomini e Donne

In questi mesi si è fatto un gran parlare di Mario Cusitore. Sappiamo bene infatti che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto discutere per via della turbolenta relazione con Ida Platano, che non è finita nel migliore dei modi. A seguito di diverse segnalazioni sul suo pretendente, alcune delle quali risultate veritiere, l’ex tronista ha deciso di chiudere definitivamente il rapporto con Mario e di lasciare da sola il dating show di Maria De Filippi. Dopo la fine dell’esperienza, Cusitore stando alle indiscrezioni ha provato a riavvicinarsi alla Platano, con la speranza di riconquistare il suo cuore. Pare però che Ida abbia deciso di mettere un punto alla conoscenza, voltando così pagina.

Nelle ultime ore tuttavia un nuovo gossip ha riportato l’ex corteggiatore al centro dell’attenzione. Secondo qualcuno infatti Mario si sarebbe avvicinato a un’altra ex famosa Dama del Trono Over dopo la fine della conoscenza con la Platano. Di chi parliamo? Nientemeno che di Roberta Di Padua. Ma perché in rete è esploso questo pettegolezzo?

Tutto è iniziato quando Cusitore ha postato sui social una foto con tag a Cassino. I fedeli fan di Uomini e Donne sanno bene che proprio la cittadina è il posto in cui vive Roberta e a quel punto qualcuno ha ipotizzato che tra i due fosse nata una sorta di amicizia.

Tuttavia pare improbabile che la Di Padua abbia davvero stretto un qualche tipo di legame con Cusitore. Roberta infatti da qualche mese ha dato il via alla sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza e pare che a oggi tutto stia procedendo a gonfie vele tra i due.