1 I Palinsesti Prime Video 2022 – 2023

In queste ore sono stati presentati i Palinsesti Prime Video 2022 – 2023 e tante sono le novità previste per la prossima stagione sulla piattaforma streaming. Ma non solo.

A tornare infatti saranno alcuni dei programmi più amati di sempre, da The Ferragnez La Serie 2, a LOL – Chi ride è fuori 3.

Ma quali sono tutte le novità e i ritorni?

Andiamo a scoprirlo.

Speciale natalizio di LOL

La prima novità dei Palinsesti Prime Video 2022 – 2023 riguarda lo speciale di Natale di LOL – Chi ride è fuori.

Si tratterà di una puntata inedita, che sarà condotta da Fedez, della durata di 100 minuti!

Stando a quanto svelato a far parte del cast di questo speciale ci saranno alcuni ex concorrenti della trasmissione, ovvero: Mara Maionchi, Pintus, Michela Giraud, Frank Matano, Mago Forrest, Lillo e Maria Di Biase.

Ma non è finita qui. Per i fan del programma infatti c’è anche un’altra novità.