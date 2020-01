Paolo Ruffini ha tradito Diana Del Bufalo? Parla la presunta amante

1 Secondo i gossip, pare che Paolo Ruffini abbia tradito Diana Del Bufalo, e a parlare è la sua presunta amante

Solo diverse settimane fa, a seguito di una lunga crisi che ha fatto a lungo discutere, Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini annunciavano la fine della loro relazione. A quel punto in molti si sono chiesti cosa fosse accaduto, e cosa avesse portato alla rottura definitiva. Tuttavia la cantante, pur avendo manifestato la sua sofferenza, non è mai scesa nei dettagli, e lo stesso ha fatto il conduttore. Tuttavia da qualche ora qualcosa sta facendo discutere il web e i siti di gossip, e coinvolge proprio la coppia. A parlare per la prima volta è infatti una misteriosa ragazza, che ha dichiarato di essere stata la presunta amante di Ruffini, che dunque avrebbe tradito la Del Bufalo mentre i due stavano ancora insieme. Leggiamo le sue forti dichiarazioni e quello che potrebbe essere accaduto.

Come è noto, per diversi anni Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo sono stati una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano. Recentemente, però, qualcosa si è improvvisamente rotto tra i due, che hanno così deciso di separarsi. Nel mentre l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi pare aver già ritrovato l’amore. Da qualche giorno infatti Diana si mostra sui social in compagnia di Edoardo Tavassi, fratello dell’ex gieffina Guendalina. L’attore, invece, solo tra poche ore tornerà sul piccolo schermo con la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, dove verrà affiancato da Francesca Cipriani.

Nel mentre, però, in attesa della nuova edizione del reality, Paolo Ruffini deve fare i conti con un gossip che in queste ore lo sta travolgendo. Secondo le indiscrezioni, infatti, pare che il conduttore abbia tradito Diana Del Bufalo. A parlare e a svelare la notizia è stata proprio la presunta amante dell’attore, che sui social ha fatto un lunghissimo sfogo, con tanto di foto, che ha lasciato tutti senza parole. Leggiamo cosa ha dichiarato.