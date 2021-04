1 L’addio al Principe Filippo

Sabato 17 aprile si svolgeranno a Londra i funerali del Principe Filippo, morto la scorsa settimana all’età di 99 anni. Come ormai ben sappiamo la cerimonia sarà privata, e alla funzione parteciperanno solo 30 membri senior della Royal Family inglese. L’ultimo saluto al Duca di Edimburgo si svolgerà nella cappella di San Giorgio, che si trova al Castello di Windsor, dove tre anni fa si unirono in matrimonio Harry e Meghan. Solo poche ore fa, tuttavia, Buckingham Palace ha svelato che il funerale si terrà in diretta streaming sul canale YouTube della Famiglia Reale, per permettere ai milioni di sudditi, e non solo, di essere presenti anche soltanto virtualmente all’evento.

Ma non è tutto. Con un comunicato giunto da palazzo sono stati svelati anche i dettagli della cerimonia, oltre che all’elenco delle 30 persone che saranno presenti fisicamente alla funzione. Come si evince a partecipare al funerale di Filippo ci sarà anche un nobile italiano (l’unico). Ma di chi tratta? Scopriamolo insieme.

Parliamo di Edoardo Mapelli Mozzi, marito della Principessa Beatrice di York, nipote di Sua Maestà la Regina e del Principe Filippo. La coppia come è ben noto si è unita in matrimonio lo scorso 17 luglio, nella cappella reale di Tutti i Santi del Royal Lodge, a Windsor. I due dunque essendo membri senior della Royal Family parteciperanno di diritto alle esequie del Duca di Edimburgo.

Ma chi altro sarà presente al funerale di Filippo? Andiamo a scoprire tutti i nomi.