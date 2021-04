1 Il funerale del Principe Filippo

È trascorsa una settimana esatta da quando abbiamo appreso la triste notizia della morte del Principe Filippo. Il marito della Regina Elisabetta si è spento all’età di 99 anni nel Castello di Windsor, dove viveva ormai da diversi anni a seguito del ritiro a vita privata. Naturalmente fin da subito il mondo intero si è unito al dolore della Royal Family inglese, e milioni di persone hanno ricordato con affetto il Principe. Nel mentre tra pochissime ore si svolgerà il funerale di Filippo, che su volere del Duca di Edimburgo non sarà un evento pubblico. La funzione, che vedrà la presenza di 30 persone, si svolgerà nella Cappella di San Giorgio, la chiesetta privata che si trova all’interno del Castello di Windsor, dove si sposarono Harry e Meghan tre anni fa.

Nel mentre proprio i Sussex come sappiamo in questi giorni sono finiti al centro dell’attenzione. In molti infatti si sono chiesti se il Duca e la Duchessa sarebbero tornati a Londra per l’ultimo saluto a Filippo e in breve è arrivata la risposta. Mentre Harry è già tornato a casa da qualche ora, Meghan è rimasta in America, non potendo apparentemente viaggiare per via della sua gravidanza. I sudditi, e non solo, nel frattempo si sono recati in pellegrinaggio a Buckingham Palace, per omaggiare il Duca di Edimburgo. Adesso però arriva una bella notizia per tutti coloro che vorrebbero salutare per l’ultima volta il marito della Regina.

Qualche ora fa infatti la Royal Family ha fatto sapere che il funerale del Principe Filippo sarà in diretta! Ma quando e dove sarà possibile seguire la funzione? La live streaming sarà trasmessa sul canale ufficiale YouTube della Famiglia Reale, e inizierà alle 14.30 (ora inglese).

Senza dubbio in molti vorranno dire addio al Principe e questa notizia renderà felici milioni di persone. Nel mentre qualche ora fa a salutare per l’ultima Filippo sono stati anche suo figlio Carlo e suo nipote William. Rivediamo i loro messaggi.