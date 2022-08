L’invito al principe George

Secondo quanto riporta anche il sito Hola! il principe George, figlio di William e Kate avrebbe ricevuto un invito da una bambina per andare alla sua festa dei nove anni. Un messaggio che i genitori hanno sicuramente molto apprezzato. Tanto che hanno anche deciso di inviare una risposta formale, mandando i loro “più caldi auguri” alla piccola. La madre della diretta interessata ha poi condiviso su Twitter quella che sarebbe la risposta dei Reali:

“Il Duca e la Duchessa di Cambridge ci hanno chiesto di ringraziarti per la lettera in cui inviti il ​​principe George alla festa per il tuo sesto compleanno. Ci dispiace che ci sia voluto così tanto tempo per rispondere. Le loro Altezze Reali sono estremamente grate per il tuo gentile invito. Dopo aver considerato attentamente le possibilità, tuttavia, si sentono costrette a rifiutare. Spero ti sia piaciuto il tuo compleanno.

Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono stati immensamente commossi dal fatto che ti sia presa la briga di scrivere a loro figlio, il principe George. È stato davvero molto premuroso da parte tua. Le Loro Altezze Reali ci hanno chiesto di inviarti i loro più calorosi ringraziamenti e i migliori auguri“.

Lo stesso principe George ha festeggiato il suo compleanno lo scorso mese. Ha compiuto anche lui nove anni il 22 luglio. Kate, la madre, ha anche postato una fotografia dell’evento durante una vacanza passata in famiglia nel Regno Unito. Una delle cause possibili al rifiuto dell’invito è anche quella dei molti impegni, come per esempio la presenza a eventi come il Giubileo di Platino o le partite di tennis, rugby e calcio alle quali deve prendere parte insieme ai genitori. Essendo loro molto impegnati in manifestazioni sociali non potevano sicuramente portarlo.

