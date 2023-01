NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Gennaio 2023

principe-harry Re Carlo III

La Royal Family vs il Principe Harry

In queste ore non si parla d’altro che del Principe Harry. Come è ormai ben noto tra pochissimi giorni in tutto il mondo uscirà Spare, la prima autobiografia scandalo del Duca di Sussex, che promette di rivelare i segreti più oscuri dei Windsor. Da ore però i tabloid stanno riportando le prime anticipazioni di quello che leggeremo, e senza dubbio stavolta il Principe ha oltrepassato un punto di non ritorno. Da quanto è emerso infatti Harry ha attaccato ogni membro della sua famiglia, da suo fratello William, accusandolo di aggressione fisica, a suo padre Re Carlo, fino ad arrivare a Camilla, che si sarebbe impossessata della sua camera da letto. Ma non solo. Il marito di Meghan Markle ha parlato naturalmente anche di sua madre Diana, rivelando di aver raggiunto una medium per mettersi in contatto con lei.

Il mondo intero nel mentre sta attendendo con ansia la reazione della Royal Family, che tuttavia potrebbe non arrivare mai, almeno ufficialmente. Da palazzo infatti è stato annunciato che i Windsor non replicheranno in alcun modo alle rivelazioni di Harry, per non alimentare lo scandalo. Tuttavia nelle ultime ore a parlare al Daily Mirror sono state delle fonti reali, che hanno annunciato che con ogni probabilità non ci sarà mai più una riconciliazione tra Harry e la famiglia. Questo quanto si legge in merito:

“Non ci sarà mai più una riconciliazione per Harry. Ciò che ha commesso è incomprensibile e molto probabilmente imperdonabile. Le sue parole sono così cattive e mirate. Quasi sicuramente, se ne pentirà amaramente. Ha superato troppe linee rosse nel libro”.

Ma non solo. Sempre al Mirror un’altra fonte fa sapere che William sarebbe distrutto dalle rivelazioni del Principe Harry, mentre un altro insider parla di “distorsione della realtà”. Come se non bastasse a intervenire è stato anche un servitore anonimo della Regina Elisabetta, che al Daily Mail ha affermato che se Sua Maestà fosse ancora viva sarebbe rimasta sconvolta dal comportamento di suo nipote. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: “Almeno è morta prima e si è risparmiata questo spettacolo penoso”.

Che questa dunque sia la fine dei rapporti tra Harry e la Royal Family?