Vincenzo Chianese | 6 Gennaio 2023

Le accuse del Principe Harry a Camilla

In queste ore sul web, e non solo, si sta a lungo parlando di Spare, l’autobiografia del Principe Harry che uscirà contemporaneamente in tutto il mondo il prossimo 10 gennaio. Tuttavia pare che il Guardian sia già entrato in possesso di una copia del romanzo e stanno così emergendo le prime anticipazioni bomba di quello che andremo a leggere. Oltre a parlare di suo fratello William, e di una presunta aggressione fisica, e oltre a menzionare il rapporto con suo padre, non poteva mancare anche un capitolo dedicato a Camilla Parker Bowles, attuale Regina consorte d’Inghilterra. All’interno delle sue memorie infatti il Duca di Sussex racconta che in passato, dopo il funerale di sua madre Lady Diana, lui e William fecero una richiesta specifica a Re Carlo: quella di non sposare Camilla. Questo quello che si legge a riguardo:

“Io e Willy andammo da papà e gli dicemmo che l’avremmo accolta nella nostra famiglia. In cambio gli chiedemmo solo di non sposarla. “Non ce n’è bisogno”, fu la nostra richiesta”.

Ma non è finita qui. All’interno del suo romanzo infatti il Principe Harry lancia anche delle precise e dure accuse a Camilla. Stando a quanto si legge infatti pare che la Regina consorte si sia impossessata della camera da letto del Duca di Sussex a Clarence House e che l’abbia trasformata nel suo guardaroba personale.

Il retroscena raccontato dal Principe naturalmente in queste ore sta facendo discutere il web. Tuttavia sembrerebbe che la Royal Family abbia deciso di tacere e di non commentare l’autobiografia di Harry. In molti si chiedono però cosa accadrà tra il Principe, suo padre Carlo e suo fratello William dopo che Spare verrà rilasciato. Che sia la fine dei rapporti tra Harry e i Windsor? Non resta che attendere per scoprirlo.