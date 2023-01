NEWS

Andrea Sanna | 7 Gennaio 2023

GF Vip 7

Daniele Dal Moro discute con Oriana Marzoli

Lo scontro avvenuto tra Dana Saber e Giaele De Donà prima e Oriana Marzoli poi, ha generato diverse liti tra i vipponi. Se c’è chi ha attaccato il comportamento della modella di origini marocchine (che per qualche ora ha traslocato in piscina), altri invece hanno invitato i compagni a riflettere e cercare di comprendere il perché di questi suoi atteggiamenti. Il tutto anziché darle contro a priori. Tra questi Daniele Dal Moro.

Il veneto comprende la presa di posizione delle due coinquiline, riconosce il fatto che Dana Saber abbia sicuramente un carattere molto complesso, ma al contempo pensa dell’altro. A detta sua si dovrebbe andare e capire più a fondo la complessa personalità della vippona. Un pensiero che sembra trovare dalla sua anche George Ciupilan (il quale sostiene che non andrebbe isolata e vada meglio inserita all’interno del gruppo). Dello stesso avviso in svariate occasioni anche Antonella Fiordelisi.

Quanto detto da Daniele Dal Moro ha surriscaldato gli animi in Casa e l’ha portato a scontrarsi con Oriana Marzoli. Quest’ultima non sembra volere sentire ragioni, ma il veronese che non le manda di certo a dire, ha replicato: “Te rompi le p***e perché lei ti ha messo gli stivali negli armadi, però ti inc*** le sigarette dal mio armadio di notte. Dimmi che non è vero?”. La venezuelana ha detto che questo episodio di cui parla si è verificato “tanto tempo fa”.

Daniele Dal Moro, però, l’ha subito stoppata: “Me le hai rubate ieri sera, Oriana. È vero o non è vero? Tu ridi, però è la stessa cosa. Capito? Lei ti mette gli stivali nell’armadio. Io non ti dico un c***o ma non pensare che non ti vedo. Questo è per farti capire che dici le cose e poi prendi le mie sigarette mentre dormo. Non sei nella ragione”.

Dal canto suo Daniele sostiene che per quanto possa avere ragione per l’episodio verificatosi poco prima, il discorso che vuole far lui è differente. Secondo Daniele Dal Moro è inutile fare la predica agli altri, perché lì dentro di santo non c’è nessuno. Oriana Marzoli si è difesa ancora dicendo che lei non fa la vittima e di comportarsi in modo coerente.

Darling sarà anche un po' veemente nel esprimersi ma é l'unico che quantomeno la invita a farsi un esame di coscienza, la sua incoerenza é uno dei tanti difetti che lui non può proprio contemplare 👏🏻#oriele #incorvassi #gfvip #denzzers #delizon pic.twitter.com/rv0ZnuJ8qm — Mockingbird (@nikitalandia) January 6, 2023

Frase che ha provocato l’ennesima reazione di Daniele Dal Moro: “Oriana tu di coerente non hai nulla. Fai così su di lei. Sto cercando di avere una visione oggettiva. Fammi parlare perché con si deve sempre urlarti sopra. Non sto difendendo nessuna delle due, ma visione lucida. Nessuno sta dicendo che se ti butta i vestiti per terra o ti spintona lei è nella ragione”. I due hanno continuato poi a battibeccare ancora…

DANIELE CONTINUA A PARLARE DI ORIANA E DEL FURTO DI SIGARETTE ⚰️ #oriele pic.twitter.com/ytn9CRF5KE — uunformat 🌙 (@uunformat) January 7, 2023

Anche in altre occasioni nel corso della serata Daniele Dal Moro ha parlato ancora dei comportamenti di Oriana e di quello che ormai è diventato il “sigarette gate” al GF Vip.