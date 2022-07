1 Arriva la biografia del Principe Harry

Sappiamo tutti ormai che i rapporti tra il Principe Harry e la Royal Family inglese non sono dei migliori. Da mesi infatti il Duca di Sussex ha delle tensioni in corso non solo con suo fratello William e con suo padre Carlo, ma anche con sua nonna, la Regina Elisabetta. Proprio l’ultima visita di Harry e Meghan a Londra, in occasione del Giubileo di Platino di Sua Maestà, avrebbe alimentato i dissapori, e sembrerebbe che il Duca sia ai ferri corti con tutta la famiglia.

In questi mesi nel mentre il Principe sta lavorando alla sua prima biografia, che racconterà i dettagli mai raccontati sulla sua vita privata. Il romanzo parlerà non solo della sua infanzia e della perdita di sua madre Diana, ma anche della sua vita a palazzo, del rapporto con Carlo e Camilla e dei giorni da soldato. Ma non solo. Non mancherà la parte dedicata a sua moglie Meghan, fino ad arrivare alla Megxit.

La biografia, inizialmente prevista per il 2022, è slittata ai primi mesi del 2023, e sarà edita dalla casa editrice Penguin Random House, che si è assicurata i diritti per ben 20 milioni di dollari. Tuttavia il progetto starebbe preoccupando Buckingham Palace. Il Principe Harry infatti, secondo i media, nella sua biografia potrebbe svelare ben 6 scottanti segreti sulla famiglia reale inglese, che potrebbero compromettere in maniera definitiva i rapporti.

Ma quali sono questi presunti segreti? Andiamo a scoprirli!

I segreti di Harry

Come ben sappiamo lo scorso anno il Principe Harry e Meghan Markle hanno rilasciato un’infuocata intervista a Oprah Winfrey, durante la quale hanno mosso delle durissime accuse verso alcuni membri della famiglia reale. In particolare la Duchessa ha parlato di una presunta persona che a pochi giorni dal parto avrebbe fatto dei commenti razzisti sul colore della pelle del piccolo Archie.

Nel corso di questi mesi i tabloid di tutto il mondo hanno cercato di capire a chi si stesse riferendo la Markle. Tuttavia a oggi il nome non è mai trapelato. Ciò che è certo però è che non si tratterebbe né della Regina Elisabetta né tantomeno del Principe Carlo.

Uno dei segreti che dunque Harry potrebbe svelare nella sua biografia potrebbe riguardare proprio il presunto membro della Royal Family che avrebbe assunto degli atteggiamenti razzisti.

Ma non solo.