1 Harry e Meghan accusano la Principessa Anna?

Sono passate alcune settimane da quando è andata in onda l’intervista bomba che Harry e Meghan hanno rilasciato ad Oprah Winfrey. Nel corso della chiacchierata i Sussex hanno mosso accuse specifiche alla famiglia reale inglese, accusando anche un membro senior, la cui identità è rimasta avvolta nel mistero, di razzismo. Stando alle parole di Meghan infatti un parente di suo marito si sarebbe preoccupato del colore della pelle di Archie, primo figlio del Duca e della Duchessa. Queste le sconvolgenti dichiarazioni della Markle:

“Quando ero incinta di Archie, qualcuno a corte si chiedeva quanto sarebbe stata scura la sua pelle”.

A quel punto la famiglia reale è prontamente intervenuta con un comunicato stampa, affermando come nessuno abbia mai pronunciato commenti razzisti verso Archie. Tuttavia ora la biografa Lady Colin Campbell nel suo podcast fa chiarezza sulle parole di Harry e Meghan, svelando chi sarebbe questo membro senior che avrebbe offeso i Sussex. Si tratterebbe, stando a quanto svela la Campbell, della Principessa Anna. Ciò nonostante pare che la figlia della Regina Elisabetta sia stata fraintesa. La biografa infatti svela che Anna avrebbe solo parlato di diversità culturale, facendo riferimento all’arrivo di Meghan all’interno della famiglia. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Vanity Fair Italia:

“Quando i Sussex hanno raccontato quell’episodio si riferivano alla principessa Anna. In verità però la figlia della sovrana è stata fraintesa, il colore della pelle non c’entra nulla. La sua preoccupazione riguardava l’incapacità di Meghan di adattarsi al ruolo, il suo background lontano dai protocolli di Palazzo, vedeva dei rischi all’orizzonte. Pensava che la Duchessa non avrebbe avuto rispetto dell’istituzione e immaginava che, se dal matrimonio con Harry fosse arrivati dei figli, si sarebbero creati enormi problemi. Insomma, nessuno è colpevole di razzismo, ma senza dubbio la principessa Anna è stato quella che in famiglia più di tutti era contraria al matrimonio con Meghan”.

Che dunque sia stata proprio la Principessa Anna ad offendere Harry e Meghan? Nonostante al momento non ci sia alcuna certezza in merito, se le parole della Campbell fossero veritiere i Sussex avrebbero frainteso le parole della figlia della Regina, che non avrebbe dunque mai pronunciato farsi razziste verso il piccolo Archie.