Vincenzo Chianese | 16 Novembre 2022

meghan markle Principe Harry

Ecco quanto costa cenare con Harry e Meghan

Da quando due anni fa hanno detto addio alla Royal Family inglese, Harry e Meghan hanno iniziato una nuova vita in America, stabilendosi a Los Angeles dopo un breve periodo trascorso in Canada. Come sappiamo però in diverse occasioni, il Duca e la Duchessa di Sussex sono tornati a Londra, dove hanno preso parte ad alcuni eventi, avendo mondo di riconciliarsi con i Windsor, nonostante a oggi i rapporti siano più tesi che mai. Nel mentre la coppia ha dato vita a una fondazione per aiutare i più bisognosi, e proprio nei prossimi giorni Harry e sua moglie riceveranno un premio speciale.

Ai Sussex infatti verrà consegnato il prestigioso Ripple of Hope Award, riconoscimento destinato annualmente a personalità che si sono distinte per la loro attività umanitaria, filantropica e in difesa dei diritti. Ad assegnare questo premio è l’associazione non-profit Robert F. Kennedy Human Rights, e la cerimonia si svolgerà il prossimo 6 dicembre a New York.

In passato a ricevere questo riconoscimento sono stati nomi del calibro di Barack Obama, Bill e Hillary Clinton e Al Gore. Quest’anno però a essere premiati saranno proprio Harry e Meghan. Ma non solo. Alla cerimonia di gala infatti, alla quale parteciperanno numerose star di Hollywood e non solo, sarà possibile sedersi proprio al tavolo dei Sussex per cenare con loro. Ma qual è la cifra per poter stare al fianco del Duca e della Duchessa? A svelarlo è il Mail on Sunday. Secondo il tabloid coloro che volessero cenare con Harry e la Markle dovranno sborsare ben 1 milione di dollari! Ma non temete. Per chi non volesse spendere una cifra così elevata tuttavia c’è anche un’alternativa.

Pagando 500 mila dollari infatti sarà possibile accedere ad un’area Vip dove sarà possibile scattare una foto insieme ai Sussex e ad altre celebrità. Ma chi saranno i fortunati che avranno il privilegio di cenare al fianco del Duca e della Duchessa? Non resta che attendere per scoprirlo.