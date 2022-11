Le confessioni piccanti di Antonella Clerici: quante volte faceva l’amore prima e quante ora

NEWS

Nicolò Figini | 28 Novembre 2022

Chi è

Ciò che sappiamo Nikita Pelizon, concorrente del Grande Fratello Vip 7. Età, origini, vita privata e Instagram.

Chi è Nikita Pelizon

Nome e Cognome: Nikita Pelizon

Data di nascita: 20 marzo 1994

Luogo di Nascita: Trieste

Età: 28 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Pesci

Professione: modella e influencer

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Nikita non ha figli

Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @nikitasemplicemente

Nikita Pelizon età e biografia

Chi è e quanti anni ha e quali sono le origini di Nikita Pelizon? La modella nasce a Trieste nel 1994. Di conseguenza sappiamo che ha un’età pari a 28 anni. Inoltre la sua altezza è pari a 1 metro e 75 centimetri circa. Nessuna informazione sul suo peso.

In merito alla famiglia, invece, non ci sono notizie sui genitori. Tuttavia ha un fratello. Di lui, su Instagram, racconta:

“Con mio fratello grazie alla poca differenza d’età, ho passato un’infanzia stupenda, sono cresciuta da maschiaccio e grazie a lui ho imparato ad andare in bici, giocare a calcio, essere complice e ad amare tantissimo.

A 13 anni, finì in una mini depressione quando lasciò casa e per anni non lo vidi più. A 18 anni cercammo di ricongiungerci ma nuovamente ci staccammo. Tanto da non avere entrambi il numero di telefono dell’altro. Dopo tanta autoanalisi nella prima pandemia, ho compreso che così non andava bene. Non mi stava bene“.

Adesso sembra il fratello e Nikita Pelizon sono di nuovo in buoni rapporti. Andiamo, ora, a scoprire qualcosa in più sul suo stato sentimentale…

Vita privata: Nikita Pelizon ha un fidanzato?

Casa sappiamo della vita privata di Nikita Pelizon, concorrente del GF Vip, sotto il punto di vista sentimentale? Per quanto riguarda le sue relazioni passate ne ha avuta una con Matteo Diamante, anche se oggi i due non stanno più insieme. Si sono, infatti, lasciati di nuovo dopo Ex on the Beach.

Ad oggi, quindi, non abbiamo idea se abbia un nuovo fidanzato oppure no. Non ha mai rilasciato interviste a proposito e sui social sembra mantenere il riserbo più assoluto. Continueremo a tenere monitorata la situazione così da scoprire se è fidanzata oppure single. Non ha figli.

Nel frattempo vediamo dove seguirla su Internet…

Dove seguire Nikita Pelizon: Instagram e social

Vi state chiedendo dove seguire Nikita Pelizon sui social per non perdevi nessuna notizia su di lei? Purtroppo non la troverete su Twitter.

L’influcer possiede un canale YouTube e una pagina Facebook. Questi account, però, non vengono aggiornati dal 2020 e 2021. Anche su TikTok non è molto attiva. Solamente su Instagram potrete rimanere informati sulla vita.

Qui, infatti, condivide molte notizie circa la sua carriera, mette in mostra i suo fisico e le sue più recenti avventure professionali.

Carriera

La carriera di Nikita Pelizon, concorrente a Pechino Express 2022, inizia quando ha 18 anni nel campo della moda. Si trasferisce, perciò a Milano, dove sfila su note passerelle. Viaggia spesso e passa tre mesi in Cina. Diventa, poi, testimonial in Svezia della campagna pubblicitaria dell’azienda telefonica Tre.

Nel 2018 comincia a farsi conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione come tentatrice a Temptation Island. Successivamente, quindi, approda anche a Ex on the Beach dove incontra di nuovo l’ex Matteo Diamante.

Oggi Nikita è un’influencer molto seguita e apprezzata. Oltre alla sua prossima sfida con il GF Vip nel 2022, nel 2017 l’abbiamo vista recitare in Un passo dal cielo accanto a Terence Hill.

Temptation Island 2018

Nikita Pelizon, quindi, ha preso parte all’edizione Nip di Temptation Island nel 2018 come tentatrice. Questa stagione è stata condotto da Filippo Bisciglia e tra le coppie partecipanti abbiamo visto anche quella composta da Ida Platano con Riccardo Maria Guarnieri.

Ex on the Beach

Vi chiedevate come si chiama Nikita di Ex on the Beach 2020? Di cognome fa Pelizon e ha preso parte allo show con l’ex fidanzato Matteo Diamante. I due si sono lasciati per poi ritrovarsi all’interno della trasmissione.

Sul canale YouTube di MTV Italia, inoltre, possiamo vedere un video in cui viene raccontato il loro percorso. Su Matteo ha detto: “Ritrovarmi Matteo lì davanti è stato super emozionante. Avrei voluto baciarlo, sì. Tutt’ora è così quando vi vediamo“.

Ma Nikita Pelizon e Matteo Diamante stanno ancora insieme? I due sono usciti dal programma come compagni di vita, ma poco dopo si sarebbero lasciati. Nonostante questo l’influencer afferma: “Non lo so cosa ci unisce, Non ne ho la più pallida idea. Ogni volta che lo vedo poi lo perdono sempre. Questo è un cavolo di casino“.

Ricordiamo, inoltre, che all’interno del programma Nikita Pelizon ha avuto uno stretto rapporto di amicizia con Daniele Tosto.

Un passo dal cielo

Nikita Pelizon, come accennato in precedenza, ha preso anche parte alla terza stagione di Un passo dal cielo. Ha, infatti, interpretato il personaggio di Freundin Von Eva nell’episodio “La vera madre“. Ma andiamo avanti…

Nikita Pelizon a Pechino Express 2022

Nikita Pelizon, insieme a Helena Prestes, partecipa a Pechino Express 2022 in onda su Sky. Sul canale YouTube del programma possiamo trovare dei filmati in cui le due concorrenti rispondono ad alcune domande della produzione e all’intero percorso fatto nella trasmisisone.

Il percorso di questa nuova edizione prevede un viaggio nel Medio Oriente. I concorrenti passano per quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Si partirà, quindi, dalla Cappadocia per attraversare Istanbul raggiungendo Samarcanda lungo la Via della Seta.

La coppia di gioco è riuscita ad arrivare in finale.

Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 7

Nel 2022 Nikita Pelizon la ritroviamo tra le concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip 7. Alla conduzione del programma vedremo, invece, ancora una volta Alfonso Signorini.

Tra le opinioniste vedremo invece Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Qui di seguito troverete l’elenco completo dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip 7:

Antonella Fiordelisi

Carolina Marconi – ELIMINATA

Cristina Quaranta – ELIMINATA

Elenoire Ferruzzi – ELIMINATA

Gegia – ELIMINATA

Ginevra Lamborghini – SQUALIFICATA

Micol Incorvaia

Nikita Pelizon

Oriana Marzoli

Pamela Prati – ELIMINATA

Patrizia Rossetti

Sara Manfuso – RITIRATA

Sarah Altobello

Sofia Giale De Donà

Wilma Goich

Tra i concorrenti uomini:

Alberto De Pisis

Amaurys Perez – ELIMINATO

Antonino Spinalbese

Attilio Romita

Charlie Gnocchi

Daniele Dal Moro

Edoardo Donnamaria

Edoardo Tavassi

George Ciupilan

Giovanni Ciacci – ELIMINATO

Luca Onestini

Luca Salatino

Luciano Punzo

Marco Bellavia – RITIRATO

Il percorso di Nikita al GF Vip 7

Il percorso di Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 7 ha preso il via il 22 settembre 2022. In questo paragrafo conosceremo passo passo tutto ciò che la riguarda.

1° e 2° settimana: Nikita si sta ambientando nella Casa del GF Vip. Tra le tante amicizie instaurate quella con Ginevra. Uno scherzo fatto a Charlie non è finito bene e ha discusso con lui, per poi chiarire. È rimasta anche male per le parole di Ciacci in quella circostanza e ne hanno parlato. La ragazza ha raccontato anche dei retroscena sulla sua vita privata.

Ha provato a essere comprensiva nei confronti di Marco. In queste due settimane anche lei è stata presa spesso di mira dai concorrenti, che hanno fatto qualche esternazione di troppo.

3° settimana: In giardino con Wilma e Patrizia, Nikita ha raccontato un periodo molto buio e difficile della sua vita. Continuano le voci su un suo fidanzato fuori la Casa, ma lei ha precisato che si trattava di una conoscenza di poche settimane e che dunque allo stesso ha detto di rifarsi una vita se lo ritenesse opportuno.

Nel mentre l’amicizia tra Nikita Pelizon e Luca Salatino non è vista di buon occhio da Cristina ed Elenoire. Entrambe hanno avuto da ridire e insinuato il dubbio sul messaggio che può arrivare fuori. Questo considerando anche il fatto che Luca è felicemente fidanzato. L’accaduto ha provocato una discussione tra Nikita e Cristina. Soraia sui social è intervenuta in difesa del ragazzo e della giovane influencer, attaccando la Quaranta.

Sempre Nikita si è mostrata solidale con Luca quando quest’ultimo ha manifestato malessere e la voglia di andare via.

4° settimana: Nikita prosegue il suo cammino nella Casa. Sebbene si sia mostrata spesso una ragazza molto tranquilla e solare ha attirato l’antipatia di alcuni vipponi. Con Alberto e Antonino ha avuto un confronto durante le nomination e nel post puntata, per poi avere il dubbio che proprio De Pisis e Spinalbese abbiano infranto il regolamento eludendo i microfoni pur di sparlare degli altri così come di lei. Anche Elenoire e Cristina non sono state benevole con lei e alcune frasi hanno fatto infuriare il web.

La ragazza ha vissuto alcuni momenti di sconforto e ha ricevuto il supporto dei suoi compagni più fidati. Continua a essere nel mirino di alcuni di loro, che le sparlano alle spalle.

5° e 6° settimana: È risultata la preferita del pubblico e ha ricevuto supporto da studio dalle opinioniste e da Giulia. Ha parlato di alcuni suoi momenti di vita passata molto delicati. Continuano gli attacchi di alcuni vipponi nei suoi confronti e alcuni ci sono andati giù particolarmente pesante. Tra i tanti in particolare Antonino, Giaele, Wilma ed Elenoire. Ma c’è chi come Patrizia, Luca o George hanno preso le sue difese.

Ha avuto modo di scoprire tutto in puntata. Sorpresa da parte della sorella e del fratello. Non tutti però l’hanno accolta con gioia dopo l’accaduto. Discussione con Elenoire (alcuni suoi gesti hanno fatto discutere) e Pamela. Con entrambe ha chiesto un chiarimento. La prima ha accettato, la seconda no. Ha avuto modo di parlare anche con Giaele e risolvere le divergenze. Più vicino a lei anche Alberto. La madre sui social l’ha attaccata, lei ha replicato.

Ha scoperto delle cose dette da Elenoire (e non solo) e ci è rimasta male. Ha avuto un confronto con Antonino in settimana. Antonella teme di aver perso consensi e di conseguenza di perdere il televoto con lei per il preferito della settimana.

7° e 8° settimana: Nikita è risultata la preferita del pubblico. Durante il gioco di obbligo o verità si è molto divertita, ma teme che la sua amicizia con George possa compromettere il rapporto che ha fuori la Casa con la persona che aveva iniziato a conoscere. L’ex Diamante intanto ha detto la sua proprio sul rapporto tra lei e Ciupilan. Non ha preso bene le parole della persona che sta conoscendo e ha nutrito non pochi dubbi, poiché lei voleva mantenere questa fresca conoscenza privata. Intanto è incuriosita dai nuovi arrivi e ha ammesso che Onestini non le dispiace come ragazzo.

9° e 10° settimana: Ha ammesso di provare una curiosità per Luca, mentre quest’ultimo ha frenato. Nel mentre da fuori ha ricevuto un nuovo aereo che l’ha fatta vacillare. L’assenza di Luca dovuta al Covid, sembra avvertirla parecchio.

11° settimana: Felice del ritorno di Luca in Casa, Nikita sta cercando di conoscerlo meglio. Intanto gli altri vipponi non mancano l’occasione di sparlarle alle spalle. Antonella adesso si è aggiunta, così come Patrizia, alle persone che hanno avuto da ridire sul suo conto. (IN AGGIORNAMENTO)