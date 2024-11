Il 30 e 31 ottobre nel Regno Unito andrà in onda un nuovo documentario del Principe William. Proprio in questa occasione il prossimo erede al trono ha menzionato suo fratello Harry dopo ben 6 anni.

Le parole del Principe William

Non è stato di certo un 2024 semplice per la Royal Family inglese. Sia Re Carlo che Kate Middleton stanno infatti lottando contro un cancro e da mesi il mondo intero è in apprensione per i due membri della famiglia reale. Gli occhi dei sudditi nel mentre sono anche puntati sul Principe William, che allo stesso tempo sta sostenendo sia suo padre che sua moglie. Il prossimo erede al trono contemporaneamente non ha mai tralasciato gli impegni reali e solo tra poche ore andrà in onda il suo nuovo documentario.

Il 30 e il 31 ottobre infatti nel Regno Unito verrà trasmesso “Prince William: We Can End Homelessness“, il nuovo progetto del Principe William. Nel corso delle due puntate verrà affrontato il tema dei senzatetto, molto caro anche a Lady Diana. All’interno del documentario il Principe di Galles ha anche menzionato Harry per la prima volta dopo 6 anni, ricordando quando sua madre portò lui e suo fratello a visitare un rifugio per senzatetto. In merito William ha raccontato:

“Mia madre portò Harry e me al The Passage. All’epoca dovevo avere circa 11 anni o forse 10. Non ero mai stato in precedenza in un posto simile ed ero un po’ ansioso. Non sapevo cosa aspettarmi. Ma la mamma, come sempre, ci fece sentire rilassati, ridendo e scherzando con tutti”.

Erano ben 6 anni, come in molti sapranno, che il Principe William non menzionava suo fratello Harry pubblicamente. Secondo i più dunque questo sarebbe un primo passo verso la riconciliazione tra i due, che negli ultimi tempi sono stati più distanti che mai. Che dunque tra William e Harry ci sia stato un riavvicinamento? Non resta che attendere per saperne di più in merito.