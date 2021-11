Giallo sulle Principesse Selassié

Senza dubbio la vera rivelazione di questo Grande Fratello Vip 6 sono state le tre Principesse Selassié. Lucrezia, Jessica e Clarissa infatti fin dal primo giorno hanno saputo conquistare l’attenzione del pubblico, e senza dubbio sono tra le concorrenti più amate e seguite di questa lunga edizione del talent show di Canale 5. Solo nel corso dell’ultima diretta, Alfonso Signorini ha comunicato alle tre sorelle che finalmente gli autori hanno deciso di scioglierle e adesso gareggeranno singolarmente e non più come un unico concorrente. Senza dubbio dunque nelle prossime settimane scopriremo cosa accadrà durante il loro percorso, ma nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Come riportano gli utenti sui social e come svela anche blogtivvù, sembrerebbe che le Principesse Selassié stanotte abbiano trovato un misterioso biglietto! Secondo i più, a inviare un messaggio alle tre sorelle sarebbe stata la mamma delle gieffine. A scatenare tale ipotesi è stata proprio la reazione di Clarissa, che correndo in stanza blu avrebbe esclamato:

“Jessica corri, mamma ci ha lasciato un biglietto… vieni a leggerlo”.

Le Principesse Selassié hanno mostrato il misterioso biglietto anche a Gianmaria Antinolfi, che ne avrebbe letto il contenuto. Tuttavia altri utenti ipotizzano che non sia stata la mamma delle tre sorelle a inviare loro un messaggio, ma Jo Squillo! Poco dopo Lucrezia, Jessica e Clarissa sono state richiamate in confessionale, e non sappiamo cosa sia successo in seguito. Nonostante al momento non sia ancora stata fatta chiarezza sull’accaduto, in molti si chiedono come abbia fatto il biglietto a entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6. Che nelle prossime ore arrivino ulteriori dettagli in merito? Non resta che attendere per scoprirlo.

