Mattia viene escluso dalla gara di ballo, Raimondo Todaro chiede di vederlo con urgenza (VIDEO)

1 Maglia sospesa per Mattia

Nel daytime di oggi di Amici 21 i ballerini avrebbero dovuto sostenere una gara di ballo con tema le emozioni. Sono quindi andati in sala relax per scegliere l’emozione e la canzone su cui creare la coreografia. E dopo qualche minuto Maria De Filippi ha interrotto il momento della scelta per un messaggio a Mattia.

La conduttrice ha detto al ballerino che non doveva sostenere la gara, ma doveva tornare il casetta, prendere la maglia e andare in studio. La preoccupazione è salita in lui e in studio ha trovato Raimondo Todaro. Il suo coach ha voluto incontrarlo per un provvedimento a causa di un suo atteggiamento a lezione.

In pratica quella stessa mattina Mattia è andato a lezione con Christian per una coreografia di tango realizzata per il ballerino di hip-hop. Raimondo ha osservato tutta la lezione da dietro gli specchi e non gli è piaciuto il fatto che lui abbia avuto un atteggiamento svogliato per tutta la lezione. In questo modo ha mancato di rispetto sia ai professionisti che erano lì a lavorare che anche al suo amico che stava imparando una coreografia difficile.

Per questo motivo Todaro ha deciso di sospendere la maglia al suo allievo. Questo significa che per una settimana non andrà a lezione e non si esibirà nemmeno in puntata. La decisione non è stata presa a cuor leggero, perché adesso Raimondo dovrà trovare un’altra coreografia per Christian e anche un’altra con Serena, poiché doveva fare un passo a due con lui.

Mattia ha quindi poi avuto una reazione…