1 Nuovo progetto per le Principesse Selassié

Tra le protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 6 ci sono state senza dubbio le Principesse Selassié, che in breve tempo hanno conquistato il cuore del web e del pubblico. Jessica, Lulù e Clarissa con la loro simpatia, i loro modi di fare e la loro genuinità hanno avuto modo di farsi apprezzare, e come sappiamo proprio la maggiore delle tre sorella ha vinto questa lunga edizione del reality. Proprio Jessica qualche giorno fa in diretta sui social ha affermato:

“Come sto passando queste giornate dopo aver vinto il programma? Sinceramente sono tutte super frenetiche. Anche se cerco in ogni caso di godermi anche la mia famiglia, perché ne ho bisogno visto che sono stata sei mesi lontana da loro. Però ho mille impegni tra Milano, Napoli e Roma, soprattutto servizi fotografici. Quindi sono sempre molto in giro e dormo pochissimo. Comunque è tutto nuovo e tutto bellissimo. Sono sincera, non mi aspettavo tutto questo, sono molto felice e vi amo. Il GF è stato un bellissimo viaggio, sono maturata e quello che arriva adesso è anche grazie a voi”.

Nel mentre in queste ore sta circolando un’indiscrezione che sta già facendo discutere. Pare infatti che dopo il Grande Fratello Vip 6 le Principesse Selassié siano pronte al ritorno in tv con un nuovo progetto! A svelarlo è il settimanale Vero, che fa sapere come Jessica, Lulù e Clarissa siano impegnate con le riprese di una serie Sky incentrata su di loro. Si tratterebbe, sempre secondo le dicerie, di un format a metà tra una sit-com e un documentario, la cui messa in onda sarebbe prevista per l’autunno. Al momento però si tratta solo di indiscrezioni, e nessuna conferma è giunta in merito.

In attesa di ulteriori news, qualche giorno fa Jessica ha svelato cosa è accaduto con Barù dopo il GF Vip. Rivediamo le sue dichiarazioni.