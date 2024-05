La stagione tv Mediaset sta per terminare! Da UeD a Verissimo, le date delle ultime puntate

NEWS

Debora Parigi | 14 Maggio 2024

Quando finiscono i programmi Mediaset? Annunciate le date ufficialli di fine messa in onda per ognuno di loro

Non manca molto alla conclusione della stagione televisiva e quindi ci chiediamo quando finiscono i programmi Mediaset, in particolare quelli di Canale 5. A tal proposito, sono state rese note le date di fine di messa in onda dei programmi giornalieri. Andiamo a vedere tutti i dettagli riportati da Davide Maggio.

Mattino 5

Il porgramma della mattina di Canale 5 in onda da settembre ne avrà ancora per un po’.

Infatti ci terrà compagnia anche per tutto il mese di giugno. L’ultima puntata della stagione è prevista per venerdì 28 giugno.