Valentina Vezzali scopre che i naufraghi le parlano alle spalle e non la prende bene (VIDEO)

Nicolò Figini | 19 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Nella puntata di questa sera de L’Isola dei Famosi Valentina Vezzali si è scontrata con il gruppo dopo che ha scoperto che alcuni naufraghi le hanno parlato alle spalle.

Valentina Vezzali contro i naufraghi

Durante la puntata di questa sera de L’Isola dei Famosi, in onda il 19 maggio 2024, Valentina Vezzali ha scoperto che alcuni naufraghi le parlano alle spalle. Il tutto è partito da un video mostrato da Vladimir Luxuria, all’interno del quale la campionessa ha chiesto a tutti se avessero stima di lei.

I concorrenti hanno risposto in maniera affermativa, ma alla spalle hanno cominciato a fare alcuni commenti negativi. Greta ha affermato: “Non sta in bolla“. Mentre Edoardo Franco ha esclamato: “La soap opera Valentina Vezzali prende sfaccettature di prima elementare. Si è resa conto di stare antipatica anche al pubblico“. Poi Greta ha continuato: “Non trovo che abbia più le carte in regola per stare qui“.

Tornati in studio Valentina Vezzali ha detto di non accettare questo comportamento: “Non permetto che il gruppo screditi la mia immagine”. Poi ha aggiunto:

“La mia decisione di isolarmi era dovuta al fatto che dovevo riflettere, avevo avuto delle discussioni con delle persone importanti. Greta ha un carattere molto forte e una visione della vita diversa dalla mia”.

Vladimir Luxuria ha chiesto il parere di Sonia Bruganelli su Valentina Vezzali e ha dato ragione a Samuel Peron, il quale ha spesso litigato con la campionessa di scherma:

“Mi sembra tu abbia una necessità continua di conferma e questa cosa mi fa strano. Tu sei arrivata come una papabile leader e stai patendo questo ruolo. Se quelle opinioni non sono come vorresti che fossero inizi un circolo di permalosità e volontà di isolarsi”.

Come si risolveranno queste liti? Lo scopriremo nelle prossime settimane.