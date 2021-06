Quale personaggio di Can Yaman ha fatto queste cose? (QUIZ)

Ricordi a quale dei personaggi di Can Yaman appartengono queste azioni e caratteristiche? Rispondi alle domande del quiz e scopri il tuo risultato.

Ormai famosissimo in Italia, l’attore turco Can Yaman ha fatto sognare i telespettatori con i suoi personaggi: Ferit in Bitter Sweet, Can in Daydreamer e Ozgur in Mr. Wrong. Stesso attore, ma personaggi diversi tra loro.

A tal proposito, vogliamo metterti alla prova con le caratteristiche e le azioni dei suoi vari ruoli. Dovrai ricordare chi ha fatto cosa. Sarai in grado di riuscirci?

Rispondi alle domande e vedi qual è il tuo risultato. Non scordarti di condividerlo con noi.

Ha un'agenzia pubblicitaria Ferit Aslan - Bitter Sweet Can Divit - Daydreamer Ozgur Atasoy - Mr Wrong Corretta! Sbagliata! Continua >> Ha un'ex di nome Demet Ferit Aslan - Bitter Sweet Can Divit - Daydreamer Ozgur Atasoy - Mr Wrong Corretta! Sbagliata! Continua >> Fa molte foto Ferit Aslan - Bitter Sweet Can Divit - Daydreamer Ozgur Atasoy - Mr Wrong Corretta! Sbagliata! Continua >> Accudisce un nipote di nome Bulut Ferit Aslan - Bitter Sweet Can Divit - Daydreamer Ozgur Atasoy - Mr Wrong Corretta! Sbagliata! Continua >> Ha solo storie di una notte Ferit Aslan - Bitter Sweet Can Divit - Daydreamer Ozgur Atasoy - Mr Wrong Corretta! Sbagliata! Continua >> Ha una barca con cui ha girato il mondo Ferit Aslan - Bitter Sweet Can Divit - Daydreamer Ozgur Atasoy - Mr Wrong Corretta! Sbagliata! Continua >> Ha un cane Ferit Aslan - Bitter Sweet Can Divit - Daydreamer Ozgur Atasoy - Mr Wrong Corretta! Sbagliata! Continua >> Ha un fratello minore Ferit Aslan - Bitter Sweet Can Divit - Daydreamer Ozgur Atasoy - Mr Wrong Corretta! Sbagliata! Continua >> Ha uno studio di avvocati Ferit Aslan - Bitter Sweet Can Divit - Daydreamer Ozgur Atasoy - Mr Wrong Corretta! Sbagliata! Continua >> Ama la musica classica Ferit Aslan - Bitter Sweet Can Divit - Daydreamer Ozgur Atasoy - Mr Wrong Corretta! Sbagliata! Continua >> Fa ottimi cocktail Ferit Aslan - Bitter Sweet Can Divit - Daydreamer Ozgur Atasoy - Mr Wrong Corretta! Sbagliata! Continua >> Suona il pianoforte Ferit Aslan - Bitter Sweet Can Divit - Daydreamer Ozgur Atasoy - Mr Wrong Corretta! Sbagliata! Continua >> Ha perso la memoria Ferit Aslan - Bitter Sweet Can Divit - Daydreamer Ozgur Atasoy - Mr Wrong Corretta! Sbagliata! Continua >> Ha un locale di ristorazione Ferit Aslan - Bitter Sweet Can Divit - Daydreamer Ozgur Atasoy - Mr Wrong Corretta! Sbagliata! Continua >> Vive in un appartamento all'interno di un grattacielo Ferit Aslan - Bitter Sweet Can Divit - Daydreamer Ozgur Atasoy - Mr Wrong Corretta! Sbagliata! Continua >> Fa arrampicate Ferit Aslan - Bitter Sweet Can Divit - Daydreamer Ozgur Atasoy - Mr Wrong Corretta! Sbagliata! Continua >> Si è sposato per finta Ferit Aslan - Bitter Sweet Can Divit - Daydreamer Ozgur Atasoy - Mr Wrong Corretta! Sbagliata! Continua >> Sa ballare il tango Ferit Aslan - Bitter Sweet Can Divit - Daydreamer Ozgur Atasoy - Mr Wrong Corretta! Sbagliata! Continua >> Condividi il quiz per vedere i tuoi risultati ! Condividi su Facebook Iscriviti per vedere il tuo risultato Mostra i miei risultati Quale personaggio di Can Yaman ha fatto queste cose? (QUIZ) Ho indovinato %%score%% su %%total%% %%description%% %%description%% Condividi su Facebook Condividi su Twitter Share on VK ↺ GIOCA ANCORA ! Caricamento...

