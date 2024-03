NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Marzo 2024

Grande Fratello

Manca ormai sempre meno alla finale di questa edizione. Ma quando finisce il Grande Fratello? Alfonso Signorini annuncia la data dell’ultima puntata in diretta.

Ecco quando finisce il Grande Fratello

È stata un’edizione lunga, piena di lacrime, risate, scontri e tante emozioni. Ci stiamo però avvicinando sempre di più all’ultima puntata e a breve gli inquilini lasceranno definitivamente la casa. Ma quando finisce il Grande Fratello? Negli ultimi giorni numerose sono state le indiscrezioni circa la finale del reality show in onda su Canale 5.

Solo di recente, in diretta a Pomeriggio Cinque, Cesara Buonamici ha rivelato a Myrta Merlino che il programma sarebbe terminato giovedì 4 aprile. Tuttavia nel corso della puntata del 14 marzo del reality lo stesso Alfonso Signorini ha smentito le dichiarazioni della sua opinionista, rivelando così la data ufficiale della finale.

Ma quando finisce dunque il Grande Fratello? Come ha annunciato il conduttore, la finale di questa edizione andrà in onda lunedì 25 marzo. Mancano dunque soltanto 10 giorni all’ultima puntata del reality show e finalmente a breve sapremo chi sarà a vincere il programma.

Nel mentre Signorini ha annunciato la data della finale anche ai concorrenti ancora in casa, che hanno accolto la notizia con gioia ed entusiasmo.

I concorrenti in gara

Adesso che sappiamo quando finisce il Grande Fratello, andiamo a vedere chi sono i concorrenti ancora in gara.

All’interno della casa ci sono ancora ben 13 inquilini, ovvero: Alessio Falsone, Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi, Greta Rossetti, Letizia Petris.

E ancora tra i concorrenti del Grande Fratello attualmente ancora in gioco troviamo: Massimiliano Varrese, Paolo Masella, Perla Vatiero, Rosy Chin, Sergio D’Ottavi e Simona Tagli.

Ma chi sarà a vincere dunque il reality show? Non resta che attendere la finale per scoprirlo.

Dove vedere la finale del Grande Fratello

Ora che Alfonso Signorini ha annunciato quando finisce il Grande Fratello, vediamo dove è possibile vedere la finale del reality show.

L’ultima puntata di questa edizione andrà ovviamente in onda su Canale 5 in prima serata, come sempre alle 21.30.

La finale sarà trasmessa anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale del Grande Fratello.

Appuntamento dunque con l’ultima puntata a lunedì 25 marzo.