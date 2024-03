Luca Buttiglieri: l’Influencer che normalizza il beauty maschile e diventa un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo

NEWS

Andrea Sanna | 14 Marzo 2024

Negli ultimi anni, il mondo dei social media ha assistito alla nascita di diverse voci che stanno ridefinendo i canoni tradizionali di bellezza e moda. Tra queste spicca Luca Buttiglieri, un influencer che ha trasformato la sua esperienza personale in una missione: rendere il beauty maschile accessibile a tutti e promuovere l’arte della bellezza come forma di espressione individuale.

Da attore teatrale a fenomeno di TikTok, Buttiglieri ha usato la sua piattaforma online per diffondere un messaggio di inclusività e libertà personale. La sua presenza sui social media ha contribuito a sgretolare gli stereotipi legati al beauty maschile, dimostrando che anche gli uomini possono abbracciare questa forma d’arte senza compromettere la propria virilità o identità.

Attraverso tutorial pratici, consigli di stile e un tocco teatrale unico, Luca ha conquistato migliaia di follower che lo seguono non solo per apprendere nuove tecniche di trucco, ma anche per essere ispirati dalla sua autenticità e positività.

Ma la sua visione va oltre i confini dei social media. Con il desiderio di tornare sul palcoscenico per coinvolgere le nuove generazioni nell’arte e nella cultura, e con l’aspirazione a raggiungere un pubblico più vasto attraverso programmi radiofonici o televisivi sul mondo della bellezza, Luca vuole rendere accessibile a tutti il suo approccio al beauty.

Una delle sue passioni è il format in cui giudica il beauty dei vip, un’esperienza che ha condiviso con personaggi come Anna Pettinelli e Stefania Orlando. Per Luca, questo format è uno dei preferiti perché gli piace dare consigli e giudicare, soprattutto quando si tratta dei look delle celebrità. Venendo dal mondo dello spettacolo, aspira a diventare un punto di riferimento e un amico a cui chiedere consigli.

La voce di Luca è un’aggiunta preziosa al dibattito sulla bellezza e sull’accettazione di sé, dimostrando che non esistono regole fisse quando si tratta di esprimere la propria identità attraverso il make-up. Continua a illuminare il mondo dei social media con la sua personalità vivace e la sua missione di normalizzare il beauty maschile, invitando tutti a esplorare liberamente il proprio stile e ad abbracciare la propria bellezza unica.