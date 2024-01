Quanto guadagna Jannik Sinner con la vittoria degli Australian Open 2024

NEWS

Nicolò Figini | 28 Gennaio 2024

Il 28 gennaio 2024 Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open. Scopriamo i premi che ha vinto e quanto guadagna in termini di punti

Questo pomeriggio Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open 2024, si tratta della prima volta nella storia per un italiano. Ecco quanto guadagna, anche in termini di punti, i premi e dove vedere la partita finale in streaming.

Quanto guadagna Jannik Sinner

Verso fine gennaio Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open 2024, un traguardo straordinario per un italiano che si conquista per la prima volta nella storia questo prestigioso titolo.

In molti potrebbero chiedersi quanto guadagna Jannik Sinner dopo tutte le sue vittorie. Quando ha giocato contro Djokovic l’azzurro ha raccolto 1,05 milioni di euro.

Con la partita vinta oggi, 28 gennaio 2024, e che tutti hanno potuto vedere in TV, invece, ha incassato 3.150.000 dollari australiani (che corrisponderebbero a 1,91 milioni di euro). Il tennista si porta a casa una bella somma che, secondo le stime, porterebbe il suo patrimonio a superare i 50 milioni di euro.

Ora che abbiamo scoperto quanti soldi ha Jannik e quanto guadagna il vincitore degli Australian Open possiamo passare ai premi che ha vinto il tennista…

I premi vinti da Jannik Sinner

Andiamo adesso a vedere tutti i premi che corrispondono ai vari turni degli Australian Open 2024:

Primo turno – Prize Money: $ aus 120.000 (73.650 €). Punti ATP: 10

– Prize Money: $ aus 120.000 (73.650 €). Punti ATP: 10 Secondo turno – Prize Money: $ aus 180.000 (110.480 €). Punti ATP: 50

– Prize Money: $ aus 180.000 (110.480 €). Punti ATP: 50 Terzo turno – Prize Money: $ aus 255.000 (156.513 €). Punti ATP: 100

– Prize Money: $ aus 255.000 (156.513 €). Punti ATP: 100 Ottavi di finale – Prize Money: $ aus 375.000 (230.167 €). Punti ATP: 200

– Prize Money: $ aus 375.000 (230.167 €). Punti ATP: 200 Quarti di finale – Prize Money: $ aus 600.000 (368.267 €). Punti ATP: 400

– Prize Money: $ aus 600.000 (368.267 €). Punti ATP: 400 Semifinale – Prize Money: $ aus 990.000 (607.641 €). Punti ATP: 800

– Prize Money: $ aus 990.000 (607.641 €). Punti ATP: 800 Finale – Prize Money: $ aus 1.725.000 (1.058.768 €). Punti ATP: 1.300

– Prize Money: $ aus 1.725.000 (1.058.768 €). Punti ATP: 1.300 Campione – Prize Money: $ aus 3.150.000 (1.933.403 €). Punti ATP: 2.000

Da questa tabella possiamo capire quanto guadagna Jannik Sinner in termini di punti nella finale. Sono un totale di 1.300 punti solo per la partita vinta il 28 gennaio 2024.

Concludiamo sul dove vedere la finale in streaming nel caso in cui ve la foste persa…

Dove vedere la finale in streaming

Vi state per caso chiedendo dove è possibile vedere la finale degli Australian Open 2024 in streaming?

La partita, ricordiamo, è stata giocata da Jannik Sinner e Daniil Medvedev il 28 gennaio e ha tenuto incollati al televisore milioni di spettatori.

La finale è stata trasmessa in diretta su Eurosport, canale visibile su Sky e DAZN.

Ovviamente rimarrà disponibile in streaming sulle piattaforme di entrambi i servizi. Vi basterà abbonarvi a una o all’altra piattaforma