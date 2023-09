Chi è Simone Galluzzo di Amici 23? Età e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 30 Settembre 2023

Chi è

Vediamo tutte le informazioni che riguardano Simone Galluzzo, ballerino che è entrato nella scuola di Amici 23.

Chi è Simone Galluzzo

Nome e Cognome: Simone Galluzzo

Data di nascita: 2005

Luogo di nascita: Roma

Età: 18 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ballerino

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: non sembra avere tatuaggi

Profilo Instagram: @simone.galluzzo

Profilo TikTok: @simogalluzzoo

Simone Galluzzo età, altezza e biografia

Chi è Simone Galluzzo, ballerino di Amici 23? Conosciamolo partendo dalla sua biografia. Lui è nato a Roma nel 2005, ma non conosciamo la sua data di nascita esatta e nemmeno il suo segno zodiacale. Ha 18 anni di età.

Non sappiamo nemmeno la sua altezza e il suo peso. Riguardo i tatuaggi, non pare averne sul suo corpo.

Vive nella Capitale con i suoi genitori a cui è molto legato.

Vita privata

Simone di Amici 23 è fidanzato? Non sappiamo se abbia o meno una fidanzata. Supponiamo comunque che sia single.

Si definisce molto buono, solare, estroverso, impulsivo, sensibile e permaloso.

Per lui ballare significa dare un senso alle sue emozioni che non sa descrivere da solo. Quando balla riesce a sentirsi se stesso e si sente a casa.

Dove seguire Simone di Amici 23: Instagram e social

Per seguire Simone Galluzzo sui social vi rimandiamo per prima cosa al suo profilo Instagram che conta oltre 15 mila follower.

Qui pubblica in particolare post inerenti il ballo, la sua grande passione che vuole far diventare un lavoro.

Ha anche un profilo TikTok con poco più di 2 mila follower, ma non contiene video.

Carriera

Simone di Amici 23 è un ballerino e ha iniziato a ballare quando era un bambino. La danza infatti è la sua grande passione e la usa per comunicare tutte quelle emozioni e sensazioni che non riesce a dire a parole.

Nel corso della sua vita ha partecipato a varie masterclass, in particolare a Roma, organizzate dai fratelli Peparini e quelli organizzati dall’ABR – Accademia del Balletto di Roma. Ma in particolare, nonostante la giovane età, ha già vari esperienze televisive.

Amici 18

Nel 2019 Simone Galluzzo ha fatto parte dei professionisti di Amici 18. Ha infatti ballato alcune volte con gli allievi di quella edizione del talent. In particolare ha partecipato a una coreografia di Umberto Gaudino.

Il Cantante Mascherato

Nel 2022 Simone ha preso parte al programma Rai di Milly Carlucci Il Cantante Mascherato. Faceva parte del corpo di ballo che accompagna i concorrenti durante le esibizioni.

Simone Galluzzo ad Amici 23

Dopo alcune esperienze nella danza e in alcuni programmi televisivi, Simone Galluzzo ha deciso di fare i casting per Amici 23.

Passando le varie selezioni, è arrivato alla prima puntata del pomeridiano in cui si è formata la classe.

Qui ha ballato davanti ai giudici una coreografia di modern-contemporaneo e ha ottenuto il banco da Emanuel Lo.

I professori di Amici 23

Vediamo chi sono i professori di Amici 23 che vedono delle conferme rispetto alla scorsa edizione e un grande ritorno. Partiamo proprio dal canto:

Per il ballo, invece, ritroviamo gli stessi nomi della precedente edizione:

Gli allievi di Amici 23

Chi sono gli allievi che fanno parte della classe di Amici 23? Ecco la lista con tutti i loro nomi partendo dal canto:

Per la categoria ballo, invece, abbiamo:

Prima del Serale questa lista può cambiare di continuo a causa di eliminazioni, sostituzioni, sfide o aggiunte.

Il percorso di Simone ad Amici 23

La nuova avventura di Simone, ballerino di Amici 23, è iniziata con la prima puntata del pomeridiano. Dopo la presentazione di Maria De Filippi, si è esibito di fronte ai giudici con una coreografia di modern-contemporaneo.

Durante la performance Raimondo Todaro ha abbassato la barra togliendogli la musica. Poco dopo, però, Emanuel Lo ha rialzato e lo ha fatto concludere. E così gli ha essegnato un banco per far parte della sua squadra.

Nella prima settimana di scuola Simone, come tutti gli altri ballerini, ha dovuto sostenere un test d’ingresso deciso da Alessandra Celentano. Per la Maestra non è risultato sufficiente.