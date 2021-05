1 Il triangolo Raffaele, Aka e Martina

Raffaele Renda, ora eliminato, è stato uno dei grandi protagonisti di questa edizione di Amici 20 e non solo per la sua musica. Suo malgrado, infatti, il ragazzo si è trovato a vivere una sorta di “triangolo amoroso”, poiché la ballerina Martina Miliddi si era presa una cotta per lui, mentre era fidanzata con Aka7even, altro cantante del talent.

Martina a Verissimo ha ammesso di non essersi pentita di nulla e dopo la rottura con Aka di essere rimasti in buoni rapporti. La ballerina ha anche detto di conservare un bel legame con Raffaele. Ma cosa ne penserà il cantante? Renda è stato raggiunto dai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni. Il giovane ha rivelato cosa ha provato in quel momento in cui si è reso conto di trovarsi tra due fuochi:

«È stato un momento che mi ha un po’ scombussolato, ero amico sia di Luca, che era innamorato di lei, sia di Martina, mi sono trovato in mezzo a un triangolo che volevo evitare, volevo che risolvessero le cose tra di loro, non volevo fare la telenovela, io ero in tv a fare musica».

Ha chiosato. Ma oggi il cuore di Raffaele Renda è o no impegnato? Ecco cosa ha raccontato il ragazzo a Sorrisi: «Sono single. Ho avuto una storia lunga, ma poi è finita».

Dunque ad oggi Raffaele è single e vuole concentrarsi sulla musica. Pare infatti che tra i suoi progetti ci sia quello di voler realizzare dei concerti, appena ciò sarà possibile, ma ha anche raccontato che vorrebbe tanto pubblicare un nuovo album poiché ha tanti inediti da far ascoltare al pubblico. Dunque pare che Raffaele Renda abbia davvero tanto lavoro da portare avanti. Il ragazzo tra le colonne della rivista ha anche parlato della sua esperienza ad Amici, di quanto sia stato difficile per lui