1 In vendita la casa di Raffaella Carrà

Sono passati 9 mesi da quando è morta Raffaella Carrà. L’amata cantante ha lasciato un vuoto insostituibile nel mondo dello spettacolo e ancora oggi sono in molti a ricordarla con affetto.

In queste ore intanto è arrivata notizia che la casa in cui ha vissuto Raffaella è stata messa in vendita!

Si tratta di un appartamento situato a Roma in Via Nemea 21, nel quartiere Vigna Clara-Vigna Stelluti, dove risiedono diversi volti noti, che si estende su una superficie di 450 m² e fa parte di un comprensorio di 15 palazzine, con annessi parco, piscina, campi da tennis e portineria h24.

Ma andiamo a scoprire alcune delle foto della casa in cui ha vissuto la Carrà.

La casa di Raffaella Carrà

La casa in cui ha vissuto Raffaella è fornita di una zona giorno composta da un ampio salone di rappresentanza, il quale è arricchito da due grandi zone living dotate di tutti i confort.

All’interno dell’appartamento è presente anche un ascensore interno, dal quale si accede a un box adibito attualmente a uso stireria e lavanderia.

Ma andiamo avanti.