Il ritorno di Raffaella Fico e lo scontro con Soleil

Nella puntata del Grande Fratello Vip 6, dopo lo scherzo di Francesca Cipriani a Giucas Casella, abbiamo visto Raffaella Fico tornare nella Casa. Abbiamo, quindi, assistito a un nuovo scontro con Soleil Sorge. La showgirl ha debuttato così:

Sentirti dire certe cose mi ha ferito molto. Detto ciò non voglio fare una grande polemica. Voglio ribadire che determinate espressioni non vanno fatte e vanno oltre il gioco. A volte bisogna guardare le persone negli occhi e trattenersi. Quelle che sono le tue strategie di gioco non mi interessano. Resto della stessa opinione su di te.

Raffaella Fico si riferisce alle due volte, nella prima e nella sua ultima puntata, in cui Soleil le ha detto: “Bye Bi**h“. Ecco, quindi, la replica pronta dell’influencer dopo che le è stato tolto il freeze: “Vedo tanta ipocrisia. Ha sempre detto cose cattive verso di me, cose pesanti. Io a volte potevo risparmiare il sarcasmo, ma mi divertivo. […] Vedere una mamma e una donna che crea certe dinamiche verso un’altra donna… Ora che non ci sei più sono tutti molto più carini. Come mai? non lo so“.



L’ex gieffina, invece, continua a parlare del fatto che certe parole sarebbe meglio non dirle perché si tratta di vere e proprie offese per lei. Soleil, comunque, si giustifica sostenendo che lo fa per divertirsi e lei non ritiene la frase “Bye Bi**h” offensiva, ma più uno slang inglese. La Fico, quindi, continua:

Tende sempre a provocare e non voglio alzare un polverone. Ci tenevo a chiarire le affermazioni gravi. Lei tende a giustificarsi ma il modo è stato diretto. Ci vuole rispetto alla base di tutti. Venire qui e creare un caos o aggredirla… Ho cercato di farla ragionare, ma non si può parlare con lei.

Sonia Bruganelli, allora, è intervenuta su richiesta di Signorini e ha spiegato il suo punto di vista: “C’è un abisso tra loro. Io ci riderei su queste frasi perché alla base ci sono dei problemi diversi che lei ha verso Soleil“. Prima di uscire, quindi, Raffaella Fico annuncia in diretta che prenderà provvedimenti in sedi opportune, anche se Soleil ha risposto: “Se pensi di poter costruire una causa su questa cosa non conosci la legge“. Vedremo che cosa accadrà Seguiteci per altre news. QUI per rivedere il momento per intero.

