Alba Parietti come Mick Jagger, Malgioglio: “Ho dovuto portare la cassetta del pronto soccorso” (VIDEO)

Alba Parietti è Mick Jagger nella settima puntata di Tale e quale show

Sicuramente la presenza di Alba Parietti a Tale e quale show dà una grande spinta al programma e i suoi siparietti con Cristiano Malgioglio intrattengono sempre e divertono. Nonostante lui la massacri ogni volta, lei non perde lo spirito del divertimento e si mette sempre in gioco.

Questa volta la Parietti si è messa alla prova con una nuovissima sfida molto difficile: imitare Mick Jagger. Non è la prima volta che la showgirl si cala nei panni di un uomo, lo ha già fatto con Damiano dei Maneskin. In particolare Alba ha cantanto il brano “Angie” direttamente dal videoclip ufficiale con i Rolling Stones.

Ecco il video della sua performance:

Come ci si poteva aspettare, Cristiano Malgioglio ha di nuovo massacrato Alba. L’ha trovata terribile e ha addirittura detto: “Ho dovuto portare la cassetta del pronto soccorso, perché le gocce non mi bastano”. Ha comunque apprezzato il coraggio che dimostra sempre e per questo la ama.

A voi è piaciuita la Parietti?

Novella 2000 © riproduzione riservata.