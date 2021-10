Francesca cipriani si è vendicata delle prese in giro di Giucas Casella e gli ha tinto i capelli di arancione in diretta. Il video

La vendetta di Francesca Cipriani

Nel corso della settimana Francesca Cipriani si è fatta fare la tinta da Carmen Russo. La showgirl, però, ha sbagliato qualcosa e la cima della testa dell’altra gieffina è diventata di colore arancione. In molti hanno tentato di aiutarla e di sistemare il danno, ma non ci sono riusciti troppo bene. Per tale ragione, questa sera, ha dovuto indossare una fascia in diretta per coprire il disastro combinato.

In settimana quello che l’ha presa più in giro è stato Giucas Casella. Ecco, quindi, perché il Grande Fratello le ha dato la possibilità di vendicarsi in diretta su Canale 5. Signorini l’ha chiamata in confessionale e le ha dato un kit per ripristinare il suo colore di capelli. Però ha aggiunto anche una bomboletta spray arancione per vendicarsi su Giucas e le sue battute in settimana. Ecco, quindi, che è uscita dal confessionale e in sala ha trovato tutti sotto l’effetto del “freeze“.

Qui sotto, nel video, infatti vediamo Francesca Cipriani mentre si avvicina cantando una parodia della filastrocca tratta dalla saga di film Nightmare. In seguito, poi, ha fatto strani versi e movimenti sotto gli occhi terrorizzati del mago. Ad un tratto, poi, ha tirato fuori la bomboletta e ha iniziato a colorare i capelli di Giucas, i quali sono diventati completamente di color carota. Quando il “freeze” è terminato, perciò, il concorrente le si è lanciato addosso urlando e strappandole l’oggetto di mani dicendo: “Guardo cos’hai fatto“.

https://twitter.com/httpfhk/status/1454182041432600579?s=20

Chissà se l’illusionista avrà la sua vendetta su Francesca Cipriani. Vedremo cosa accadrà in queste prossime ore. Continuate a seguirci per tante altre news. Qui per vedere la puntata completa.

