Oggi Raffaella Mennoia è tornata a casa dopo un ricovero in ospedale. Il braccio destro di Maria De Filippi nella realizzazione dei suoi programmi ha passato 4 giorni in ospedale, tornando a casa solo oggi. È stata proprio lei a raccontarlo attraverso un post sul suo profilo Instagram.

La Mennoia ha infatti caricato sul social una sua foto con il camice e la mascherina (quindi mentre era in ospedale), accompagnata da un racconto. Cosa le è successo quindi? È stata lei a dare subito una breve spiegazione.

Ciao a tutti oggi sono finalmente a casa dopo 4 giorni in ospedale, dove sono stata operata. Non è purtroppo il primo intervento chirurgico che affronto ma questo è stato molto doloroso… I prossimi giorni saranno di ripresa e non vedo l’ora di tornare alla mia vita e di cominciare a lavorare sul serale di Amici e ai nuovi cast di Temptation Island. A presto…