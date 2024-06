Raffaello Tonon parla della sua nuova vita da cameriere: “Non avere niente da fare è pesante”

Spettacolo

Nicolò Figini | 11 Giugno 2024

Durante la puntata di ieri di Pomeriggio Cinque Raffaella Tonon ha parlato del suo lavoro come cameriere. Il video

Raffaello Tonon è stato ospite della nuova puntata di Pomeriggio Cinque e ha colto l’occasione per parlare del suo nuovo lavoro come cameriere.

Il nuovo lavoro di Raffaello Tonon

Ieri Raffaello Tonon è stato ospite da remoto nella puntata di Pomeriggio Cinque e con Myrta Merlino ha parlato del suo nuovo lavoro come cameriere. Nonostante la sua carriera nel mondo della televisione, infatti, ha voluto fare ritorno a una sua grande passione, ovvero quella della ristorazione.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha affermato di aver sempre avuto una predisposizione per questo tipo di professione, fin da quando era piccolo. Così, per ingannare il tempo tra una puntata di Pomeriggio Cinque e l’altra, ha deciso di tornare a fare tale mestiere:

“Avevo bisogno di ingannare il tempo perché quando non vengo a Pomeriggio Cinque tirare la giornata è lunga. Certo, mi piace leggere o guardare i programmai di politica, ma non avere niente da fare è pesante. Quindi ho pensato di tornare a un vecchio amore perché 15 anni fa ho gestito un albergo.

Fin da bambino ho avuto due passioni: l’avvocatura e l’albergatoria. Adesso, per fare qualche quattrino – che non fa male – ho ripreso. Devo dire che mi salva molto”.

"Non avere niente da fare è pesante, per ingannare il tempo faccio il cameriere e cerco di guadagnare una pensione per la mia vecchiaia"



Raffaello Tonon a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/DJiJKk0dZC — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) June 10, 2024

Myrta Merlino gli ha poi domandato come reagiscono le persone che lo riconoscono. Alla domanda Raffaello Tonon ha replicato divertito che molti pensano di essere su Scherzi a Parte:

“L’idea è quella di essere su Scherzi a Parte. L’idea è quella. Io la prendo con molta ironia e dico che sono il gemello povero, mio fratello è cattivissimo e abita a Milano.

Anche il fatto che ho bisogno della pensione, no? Mi chiedono cosa ci faccio lì e rispondo che cerco di guadagnare una pensione per la vecchiaia”.

Queste dunque le dichiarazioni di Raffaello Tonon, che vedremo sicuramente nello prossime settimane tornare a Pomeriggio Cinque.