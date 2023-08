NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Agosto 2023

Cosa sta accadendo tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca

In queste settimane si è molto parlato di Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Secondo alcune malelingue del web infatti tra i due ballerini sarebbe scoppiata un’altra crisi, e stando ai più maliziosi la coppia si sarebbe addirittura già lasciata. Ma facciamo un recap e vediamo cosa starebbe accadendo. Tutto è iniziato quando Deianira Marzano ha riportato la segnalazione di una fan, che giurava di aver assistito a una lite tra Raimondo e Francesca in un ristorante in Sardegna, dove i due hanno trascorso le vacanze. A quel punto si è prontamente parlato di crisi tra Todaro e la Tocca, che nei giorni successivi sono stati protagonisti di alcuni ambigui movimenti social che hanno alimentato i pettegolezzi. Ma non è finita qui.

Successivamente infatti l’esperta di gossip, sempre grazie a una segnalazione, ha fatto sapere che Raimondo avrebbe lasciato da solo la Sardegna, per recarsi in Sicilia. Nelle ultime ore come se non bastasse dei nuovi dettagli hanno fatto preoccupare i fan. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

In attesa di tornare a coprire il ruolo di insegnante della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Raimondo Todaro ha deciso di trascorrere qualche ora in relax nel parco divertimenti di Gardaland, insieme a suo fratello e alla sua nipotina. Di Francesca Tocca tuttavia nessuna traccia, segno che i due sarebbero più distanti che mai. La ballerina è infatti rimasta a Roma, e in queste ore così i pettegolezzi circa una presunta crisi si sono fatti ancora più insistenti.

Precisiamo tuttavia che a oggi i diretti interessati non sono ancora intervenuti per fare chiarezza sulla situazione. Al momento dunque i gossip vanno presi con le pinze e sono destinati a rimanere tali. Non è escluso però che nei prossimi giorni Raimondo e Francesca decidano di rompere il silenzio, rivelando così la verità su quanto starebbe accadendo.