NEWS

Andrea Sanna | 15 Agosto 2023

Crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca?

La storia pubblicata su Instagram da Francesca Tocca ha generato i primi rumor su una nuova presunta crisi con Raimondo Todaro. Sebbene potesse essersi trattato semplicemente di una riflessione sull’amore in generale, alcuni sono certi che ci sia qualcosa sotto, specie dopo il rumor spuntato fuori ora.

Ad arricchire il gossip ora una segnalazione giunta ai direct di Deianira Marzano. Una fonte anonima ha fatto sapere infatti che Raimondo Todaro e Francesca Tocca si trovavano ieri al ristorante Il Ranch Steak House, uno dei più noti di Villasimius, in Sardegna. L’insegnante di latino e la ballerina erano insieme ad alcuni amici. Fin qui nulla di strano, direte.

La persona in questione ha raccontato poi di essere andata via e aver notato qualcosa tra i due, che nel mentre parlavano animatamente mentre erano ancora seduti al tavolo con gli altri commensali. Arrivata al parcheggio l’utente ha fatto sapere di aver visto, dopo ben cinque minuti, Francesca Tocca andare via da sola. Camminava in piena carreggiata, in una strada buia. E con lei non era presente Raimondo Todaro.

Chi ha riferito la notizia non ha idea di come sia finita la presunta discussione e se poi magari ci sia stato un chiarimento tra loro. Sta di fatto che ha descritto il tutto come una “scena un po’ triste”.

Storia Instagram di Deianira Marzano su Raimondo Todaro e Francesca Tocca

Le indiscrezioni, da prendere con le pinze, al momento non trovano conferma da parte dei diretti interessati. Raimondo Todaro su Instagram non ha postato nulla della serata di ieri, mentre nel profilo di Francesca Tocca spunta un video. La ballerina ha mostrato di trovarsi in un locale, scatenata a canticchiare “Tappeto di fragole” dei Modà. Nessun riferimento però che possa far pensare a una crisi con il marito.