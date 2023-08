NEWS

Nicolò Figini | 31 Agosto 2023

Grande Fratello

Donna Imma al Grande Fratello?

Tra poco più di una settimana prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello. Per il momento l’unico nome che è stato reso ufficiale è quello del campione olimpico Alex Schwazer. Da mesi si vocifera dei presunti concorrenti che parteciperanno al reality e tra questi si parla anche di Federico Rossi. Il cantante, infatti, secondo le indiscrezioni sarebbe a un passo dal varcare la soglia della porta rossa:

“La nuova edizione del Grande Fratello debutterà, con parecchie novità, lunedì 11 settembre. Sono stati svelati gli otto concorrenti vip (o presunti tali) che entreranno nella casa più spiata d’Italia ma gira voce che potrebbero non essere gli unici nomi noti. C’è chi assicura la presenza nel cast, magari non da subito, del cantante Federico Rossi, noto per il duo Benji e Fede. Prima o poi varcherà la porta rossa?”

Tra i tanti Vip che il pubblico vorrebbe vedere all’interno della casa più spiata d’Italia c’è anche Donna Imma Polese, la quale è nota per il programma di Real Time “Il Castello delle Cerimonie“. Ha ammesso che parteciperebbe ma solo per un limitato periodo di tempo, in quanto “i tempi sono lunghi“. Però le piacerebbe mettersi ai fornelli per preparare piatti sfiziosi ai concorrenti.

Della stessa opinione è il marito Matteo Giordano, il quale afferma che per dare tutti se stessi a un programma così importante serve tempo e purtroppo per loro “gli impegni sono tanti“. Questo quanto si legge nell’intervista condotta da Super Guida TV.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Donna Imma al Grande Fratello? Fatecelo sapere con un commento. Seguiteci per non perdervi tante altre news.