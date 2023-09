NEWS

Nicolò Figini | 8 Settembre 2023

Pace tra Francesca e Raimondo Todaro?

Ormai i primi segnali di una presunta crisi risalgono a diverse settimane fa. Francesca Tocca ha pubblicato la frase di un libro che in molti hanno creduto fosse indirizzata a Raimondo Todaro:

“In amore non impariamo mai niente dall’esperienza. […] Inutile illudersi, perso l’attimo niente è più uguale. La gente torna ma le cose non ritornano com’erano. La gente torna ma non si può tornare indietro per ripartire da un momento che è ormai svanito nel tempo”.

Ad oggi non è ancora chiaro. Di lì a poco, poi, hanno avuto origine indiscrezioni secondo le quali Raimondo Todaro e Francesca Tocca erano stati visti litigare dentro un locale. Alla fine della serata, poi, la ballerina sarebbe stata vista camminare da sola per strada mentre tornava a casa.

Pochi giorni fa l’ultimo rumor su Raimondo. Il maestro di ballo di Amici sarebbe stato visto mentre faceva “il provolone” con altre ragazze. Questi per molti utenti del web sarebbero stati chiari segnali di una crisi o forse di qualcosa di più. A rimescolare le carte in tavola, però, un gesto di Todaro in queste ore.

Qui sotto possiamo vedere la foto pubblicata da Francesca sul proprio profilo Instagram. Nella sezione dei commenti possiamo notare il “mi piace” di Raimondo e anche l’emoji di un cuore rosso. Che i due abbiano messo così a tacere le chiacchiere di queste settimane?

L’indizio sulla pace fatta tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca

Per il momento non abbiamo altre informazioni.