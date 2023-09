Rivelato il nome (molto particolare) che Rihanna e il compagno Asap Rocky hanno scelto per il secondo figlio

NEWS

Debora Parigi | 8 Settembre 2023

Anche per il secondo figlio Rihanna ha scelto un nome non comune

Lo scorso agosto Rihanna è diventata madre per la seconda volta. Si è detto subito che il figlio sarebbe nato il 3 agosto, ma la notizia si è saputa solo circa venti giorni più tardi. E a quel tempo non è stato rivelato il nome del bambino nato dalla relazione con il cantante ASAP Rocky. La coppia aveva già avuto un figlio poco più di un anno prima, quando era nato a maggio RZA Athelston Mayers. Come notiamo, i due artisti avevano scelto un nome molto particolare per il loro bambino. Quindi non poteva essere da meno il secondo.

Stando a quanto riferito dal portale The Blast, entrato in possesso del certificato di nascita, in realtà il piccolo sarebbe nato non il 3, ma il 1 agosto. Ma non solo, il tabloid americano ha anche reso noto il nome scelto da Rihanna e il compagno ASAP Rocky e cioè Riot Rose Mayers. Come già detto, si tratta di un altro nome davvero molto particolare. Ma perché questa scelta? Con tutta probabilità, è riferito alla canzone di ASAP Rocky e Pharrell Williams RIOT (Rowdy Pipe’n), pubblicata lo scorso luglio.

Come accaduto con il primo figlio, anche il nome del secondogenito è trapelato da fonti esterne e non diffuso dalle due star internazionali. La coppia, infatti, è molto attenta alla privacy. Basti pensare che entrambe le gravidanze sono state rese note quando mancavano pochissimi mesi al parto. E anche le notizie sulla nascita, sia di RZA che di Riot, sono uscite molto dopo a quando effettivamente avvenute.

A tal proposito, nonostante sia una star famosissima a livello internazionale, la cantante ha sempre voluto proteggere la sua famiglia dai vari gossip. Difatti anche sui social scarseggiano le foto di lei con il compagno e con i figli. Del primogenito, ad esempio, ci sono solo gli scatti poco dopo la sua nascita per la copertina di Vogue. Inoltre lei si è molto allontanata dai riflettori di recente, per dedicarsi totalmente alla famiglia.