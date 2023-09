Raimondo Todaro, la nuova segnalazione conferma la crisi con Francesca Tocca?

NEWS

Nicolò Figini | 4 Settembre 2023

La segnalazione su Raimondo Todaro

Da qualche settimana si parla di una presunta crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Il tutto è partito da una frase di un libro che la ballerina ha condiviso sui suoi profili social:

“In amore non impariamo mai niente dall’esperienza. […] Inutile illudersi, perso l’attimo niente è più uguale. La gente torna ma le cose non ritornano com’erano. La gente torna ma non si può tornare indietro per ripartire da un momento che è ormai svanito nel tempo”.

I fan si sono subito preoccupati e incuriositi. Qualcuno ha anche parlato di discussioni in un ristorante. La persona in questione ha raccontato poi di essere andata via e aver notato qualcosa tra i due, che nel mentre parlavano animatamente mentre erano ancora seduti al tavolo con gli altri commensali.

Arrivata al parcheggio l’utente ha fatto sapere di aver visto, dopo ben cinque minuti, Francesca Tocca andare via da sola. Camminava in piena carreggiata, in una strada buia. E con lei non era presente Raimondo Todaro.

Oggi, inoltre, un’altra segnalazione arrivata a Deianira Marzano potrebbe confermare ancora questa presunta crisi. Raimondo, infatti, si trovava ieri a Palermo e avrebbe fatto “il provolone” con altre ragazze. Un segnale che la storia con la Tocca è giunta al termine? Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni e on abbiamo prove in merito. Dovremo attendere conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

