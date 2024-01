Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Gennaio 2024

Amici 23

Ad Amici 23 Umberto si è offeso per una frase detta da Raimondo Todaro nel corso della gara di ballo, ovvero nel momento in cui si è esibito Giovanni.

Discussione tra professionisti e Raimondo Todaro

Nel pomeridiano di Amici 23 Raimondo Todaro ha fatto un’affermazione che non è piaciuta per niente a Umberto e agli altri professionisti del talent. Al professore, infatti, non è piaciuta come è stata sviluppata la coreografia sulla quale si è esibito Giovanni e lo ha detto pubblicamente.

Verso la fine, quindi, Umberto accompagnato da tutti gli altri professionisti è uscito dal dietro le quinte per discuterne con l’insegnante:

“Sai il lavoro che c’è dietro e ci siamo rimasti male. Far passare il messaggio… Sì, quella coreografia è stata provata tanto quante le altre. Con me sì, ma non è quello. spero tu sappia che ci mettiamo tantissimo tempo. So che hai fiducia in noi“

Raimondo Todaro ha affermato che quando è entrato in sala prove non gliel’hanno mostrata e per tale ragione ha fatto quella affermazione. Lui pensa di saper fare il suo lavoro e crede di poter dare qualcosa in più, ma ciò non significa che loro lavorino male. Umberto ha risposto:

“Il modo in cui è stato esposto sembrava mettesse in discussione il mio lavoro. Ci metto l’anima, come sai. Questa è la nostra vita e la nostra quotidianità. Tutto ciò che facciamo è di alta qualità”.

A questo punto è intervenuta Francesca Tocca, la moglie di Raimondo Todaro. Lei si è detta sicura del fatto che si sia espresso male e lo ha quasi pregato di confermarlo, ma il maestro non ha mai detto tali parole. Per questi motivi la compagna ha affermato:

“Sono sicura che ti sei solo espresso male. So quanta stiamo hai di noi. Siccome lo so vorrei solo che lo confermassi. Non vuol dire che se non entri le cose non vengano fatte bene. Ci sta che un pezzo viene meglio e l’altro meno. Sei proprio scemo. Facciamo i conti a casa”.

Anche Giulia Pauselli ha parlato esclamando che forse avrebbe potuto dirlo dirlo nei camerini e non davanti a tutto il pubblico di Amici. visto il grande rispetto che prova per tutti loro, però, Raimondo Todaro si è alzato e ha abbracciato Umberto.