Vincenzo Chianese | 25 Febbraio 2024

Quest’anno tra i ballerini di Amici 23 c’è un ragazzo di nome Giovanni Tesse, fortemente voluto da Raimondo Todaro. Ecco cosa sappiamo sul nuovo allievo del talent show di Maria De Filippi, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo su Instagram e sui social.

Chi è Giovanni Tesse

Nome e Cognome: Giovanni Tesse

Data di nascita: 2004

Luogo di nascita: Barletta

Età: 19 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ballerino

Fidanzato: Giovanni è fidanzato con Desiree Carbone

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @tesse_giovanni

Giovanni Tesse età e biografia

Andiamo a scoprire di più sulla biografia di Giovanni Tesse. Il nuovo ballerino di Amici 23 è nato nel 2004 a Barletta. La sua età dunque è di 19 anni.

Non conosciamo tuttavia le informazioni circa la sua data di nascita esatta, la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che Giovanni è un ballerino di latino e ha già ottenuto diversi successi.

Prima di scoprire la sua carriera però vediamo cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

Sulla vita privata di Giovanni Tesse non abbiamo molte informazioni.

In molti si chiedono se il ballerino abbia una fidanzata.

Come si evince dal suo profilo Instagram, l’allievo di Amici 23 sembrerebbe essere fidanzato con una ragazza di nome Desiree Carbone.

Scopriamo adesso dove seguirlo sui social.

Dove seguire Giovanni di Amici 23: Instagram e social

Vi state chiedendo dove poter seguire Giovanni Tesse sui social? Vediamo cosa sappiamo.

Naturalmente il ballerino di Amici 23 ha un profilo Instagram attivo.

Sulla sua pagina Giovanni condivide i momenti più belli della sua vita privata, e non solo.

Andiamo ora a scoprire di più sulla sua carriera.

Carriera

Dopo essersi appassionato al mondo della danza, Giovanni Tesse dà il via alla sua carriera. Come si evince dal suo profilo Instagram, il ballerino ha già vinto diversi titolo, tra cui “U21, Top15 in the world, 2 volte Italian Champion”.

Nel 2022 Tesse aveva già tentato di entrare ad Amici, senza riuscirci. Quest’anno però Giovanni è riuscito a ottenere un banco. Andiamo a vedere cosa è accaduto.

Giovanni Tesse ad Amici 23

Nel corso della puntata del 29 ottobre, Giovanni Tesse entra a far parte ufficialmente della scuola di Amici 23. A notare il ballerino è Raimondo Todaro, che così chiede alla produzione di ottenere un banco extra, volendolo a tutti i costi nella sua squadra.

A trovarsi d’accordo con Todaro sono stati Emanuel Lo, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, mentre Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si sono opposti all’ingresso di Giovanni. Tuttavia, avendo ottenuto il favore di gran parte dei prof, Tesse diventa un concorrente ufficiale del talent show.

Andiamo a fare la conoscenza degli altri allievi della scuola.

Gli allievi di Amici 23

Andiamo a scoprire chi sono gli allievi di Amici 23. Nel canto troviamo: Ayle, Ezio Liberatore (ELIMINATO), Holden, Holy Francisco (ELIMINATO); Kia, Lil Jolie, Matthew (RITIRATO), Martina Giovannini, Malìa (ELIMINATO), Mew (RITIRATA), Mida, Nahaze, Petit, Samu Spina (RITIRATO), Sarah Toscano, Spacehippiez (ELIMINATO) e Stella Cardone (ELIMINATA).

Gli allievi di ballo di Amici 2023 sono: Chiara Porchianello (ELIMINATA), Dustin Taylor, Elia Fiore (ELIMINATO), Gaia De Martino, Giovanni Tesse, Kumo, Lucia Ferrari, Marisol Castellanos, Nicholas Borgogni, Simone Galluzzo (ELIMINATO) e Sofia Cagnetti.

I professori di Amici 23

Chi sono i professori di Amici 23? Tra i docenti di canto segnaliamo la presenza di: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli

Tra i prof di ballo invece: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Il percorso di Giovanni ad Amici 23

Il percorso di Giovanni Tesse ad Amici 23 inizia domenica 29 ottobre. Il ballerino infatti ottiene un banco ed entra a far parte a tutti gli effetti della scuola.

Giovanni ha ottenuto fin da subito i primi compiti da svolgere da parte della Celentano.