Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Gennaio 2024

Amici 23

Questo pomeriggio ad Amici 23 è scoppiata una lite tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. A un certo punto la prima professoressa ha anche lanciato una frecciatina a Mida.

La lite e la frecciatina di Anna Pettinelli

Ad Amici 23 i professori sono soliti litigare e anche questa puntata del pomeridiano non è stata da meno. Al centro di un confronto ci sono state Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Il tutto ha avuto luogo nel momento in cui Mida, che ha ricevuto oggi il disco d’Oro per RossoFuoco, è sceso sul palco in occasione della gara di canto.

Prima la sua insegnante le ha fatto cantare un brano in spagnolo e poi la Pettinelli alla quale non è mai piaciuto, gli ha fatto intonare una canzone di Tedua con alcune barre scritte di suo pugno. Questa performance non l’ha convinta e perciò è scoppiata una lite furiosa tra le due maestre. Anna Pettinelli ha detto:

“Ma di che stai parlando? Lui è banale, non scrive bene. Lorella, se tu credi in Mida perché non gli hai fatto cantare le altre? Te lo sto chiedendo. Io non faccio le pulci, i miei non c’entrano nulla. Inutile che parli dei miei invece che di lui, dovresti avere la forza per farlo. Una forza che non hai”.

Lorella Cuccarini ha replicato sbalordita dalle parole di Anna Pettinelli e ha sottolineato come Mida non abbia bisogno di essere difeso. Alla fine è stato inserito nella conversazione anche Rudy Zerbi, il quale ha dato ragione a Lorella, facendo notare all’altra il successo degli inediti dell’allievo. A questo punto ha risposto: “Il successo non è sempre sinonimo di qualità“.

Maria De Filippi ha poi calmato le acque è si è andati avanti con il programma. voi da che parte state, da quella di Lorella o della Pettinelli?