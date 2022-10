Raimondo Todaro lancia l’acqua in faccia ad Alessandra Celentano: la reazione della Maestra (VIDEO)

1 Il lancio dell’acqua di Raimondo Todaro ad Alessandra Celentano

Il daytime di oggi di Amici 22 si è aperto con Gianmarco e Samuel convocati in palestra per parlare con i rispettivi professori: Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Questo incontro è avvenuto a seguito dei compiti ricevuti da entrambi i ragazzi da parte dei due professori opposti.

Dopo un confronto riguardo il compito per Samuel, si è parlato di quello di Gianmarco che lui ha deciso di fare, ma che la sua insegnante non trova fattibile. Per tale motivo i toni si sono un po’ alzati, sempre nel rispetto reciproco, fino a quando la Maestra non ha detto che avrebbero dovuto lasciare la palestra perché doveva essere usata per il lavoro.

Dopo poco, però, quando tutto sembrava concluso, Raimondo Todaro, che aveva in mano una bottiglietta d’acqua, ha lanciato un po’ del suo contenuto in faccia ad Alessandra Celentano. Il gesto è stato per scherzo, ma non è stato preso benissimo dalla Maestra che è rimasta allibita. Non ha fatto nessuna scenata, poiché voleva concludere il discorso con il suo allievo, però non l’ha presa così sportivamente come forse il maestro di latino-americano si aspettava. Ecco il video del momento:

