Raimondo Todaro lascia Amici dopo una lite con Maria De Filippi?

Nicolò Figini | 19 Maggio 2023

Raimondo Todaro dice addio ad Amici?

Nelle scorse settimane si è diffuso il rumor secondo il quale Raimondo Todaro e Arisa potrebbero lasciare Amici a partire dalla prossima edizione. La cantante vorrebbe concentrarsi di più sulla musica e puntare a una partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Ma come mai il ballerino potrebbe andarsene?

Le ultime indiscrezioni che si stanno diffondendo sul web parlerebbe di una lite avuta con Maria De Filippi. Si vocifera che questa sia avvenuta nella quarta puntata del Serale, ma sia stata tagliata dal montaggio finale. Proprio questa discussione tra Raimondo e Maria De Filippi avrebbe creato delle tensioni.

Stando a quanto riportano alcune fonti sembra che la conduttrice si sia spazientita con il maestro. Lo avrebbe accusato di essere troppo presuntuoso e di fare in continuazione dietrologie e insinuazioni. Per tale ragione Raimondo Todaro potrebbe dire addio ad Amici dopo solo due anni di permanenza. Se questo fosse vero cosa succederà? Da chi verrà sostituito?

Si vocifera anche di un suo ritorno a Ballando con le stelle accanto a Milly Carlucci, ma al momento si tratta solo di rumor non confermati. Staremo a vedere che cosa accadrà nei prossimi mesi. Sicuramente ne sapremo di più una volta passata l’estate. Del resto la nuova edizione non comincerà prima della metà di settembre 2024.

Questo quanto riporta anche Il Messaggero. Non ci resta che attendere per capire quali saranno, se ci saranno, i professori che lasceranno il posto alla cattedra. Non si è parlato ancora di Lorella Cuccarini. Mentre sarebbe quasi certo il ritorno di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Seguiteci per tante altre news.