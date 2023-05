NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Maggio 2023

Amici 22

Prosegue l’amicizia tra Angelina Mango e Wax

Come i fan di Amici senza dubbio sanno, negli ultimi mesi all’interno della casetta è nata un’amicizia speciale tra Angelina Mango e Wax. I due cantanti infatti hanno legato molto, tuttavia in diverse occasioni hanno sottolineato come tra loro non ci sia alcun sentimento romantico, a differenza di quanto credono i più maliziosi sui social. Proprio Angelina, durante l’intervista a Verissimo, parlando del suo legame con Matteo ha affermato: “Con Wax siamo molto amici. C’è un legame fatto di fiducia, rispetto e stima. Poi c’è molto sostegno e so che posso contare su di lui. Da molto tempo per me vale tanto il fatto che lui sia qui”.

Anche dopo la fine di Amici 22, sembrerebbe che l’amicizia tra Angelina e Wax stia proseguendo. In queste ore infatti i due ex protagonisti del talent show si sono mostrati insieme sui social, mentre si scatenano sulle note di Ci Pensiamo Domani, il nuovo singolo della Mango. Questo il filmato, che sta già facendo il giro del web:

Ma quanto sono belli una volta usciti dalla casetta? 😍#Amici22 pic.twitter.com/6Y3NJ1vP3E — AMICI NEWS (@amicii_news) May 18, 2023

Nel mentre in questi giorni Angelina Mango ha anche fatto ritorno su Instagram, e ha così scritto un lungo post per ringraziare coloro che l’hanno supportata e sostenuta. Queste le parole della cantante:

“Oggi provo a parlare ma riesco solo a dire grazie, non riesco a scandire altre parole. Non sono mai stata così grata e fiera e felice, non potevo desiderare compagni di viaggio migliori, e condividere il palco con Mattia, Wax e Isobel è stato un onore. Tutte le persone che lavorano ad amici, ne sono sicura, sono dei veri angeli custodi. Un grazie gigante a Maria, sono estremamente fortunata ad averla incontrata e spero di rendere onore al tempo e l’affetto che mi ha dedicato. Spero di rendere onore soprattutto all’amore che sto ricevendo da voi che mi avete supportato per tutti questi mesi, non vedo l’ora di incontrarvi e vi ringrazio perché senza di voi nulla avrebbe senso”.