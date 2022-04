Raimondo Todaro ricorda quando ha lavorato con Lorella in passato

Oggi pomeriggio a Verissimo Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini sono stati tra gli ospiti della puntata. I due insegnanti di Amici, che condividono la squadra durante il Serale del talent, hanno detto di essere molto entusiasti di poter lavorare insieme. A dire il vero, però, non è la prima volta che le loro carriere si sono incrociate e a riportare questo curioso aneddoto è stato il coreografo:

“Raccontavo a Lorella che la mia prima trasmissione televisiva alla quale ho partecipato, era il 1995 credo, era un ’30 ore per la vita’ dove io ballavo e presentava Lorella Cuccarini insieme a Mike Bongiorno. Era scritto”. Così la collega ha confessato che vorrebbe andare a rivedere i filmati perché nemmeno lei ricordava questo speciale retroscena: “Io però non l’ho capito che era Raimondo. Devo andare a rivedere il video”. (VIDEO CLICCANDO QUI)

Spazio poi ovviamente anche alla loro avventura da insegnanti nella scuola di Amici, dove spesso si sono trovati contro la maestra Alessandra Celentano. Ecco cosa ha detto a proposito Raimondo Todaro: “Sai Silvia, in realtà io con Alessandra abbiamo un rapporto splendido. Poi quando inizia la puntata non so cosa succede. Vuoi che comunque attacca i miei ragazzi e io li difendo a prescindere. A mio avviso alcune volte esagera. Ma ti assicuro che finita la puntata abbiamo un rapporto ottimo. Assicuro che ci vogliamo bene. Magari anche il fatto che siamo innamorati del nostro lavoro. Anche con i risultati nero su bianco non è convinta. Alcune volte è snervante. Io alcune volte non riesco a controllarmi e mi aiuta Lorella con lo sguardo”. (VIDEO CLICCANDO QUI e ALTRO VIDEO QUI.)

E stasera Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini vi aspettano su Canale 5 con la terza puntata di Amici 21!

Novella 2000 © riproduzione riservata.