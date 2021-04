1 Raimondo Todaro ad Amici 20

Senza dubbio uno dei volti più amati dello spettacolo italiano è Raimondo Todaro. Come sappiamo da anni il ballerino è nel cuore del grande pubblico, e da diverse edizioni è uno dei protagonisti fissi di Ballando con le Stelle, il fortunato talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Solo qualche mese fa Raimondo ha partecipato all’ultima edizione del programma, facendo da maestro ad Elisa Isoardi, attuale concorrente de L’Isola dei Famosi. Adesso, dopo settimane di pausa, Todaro sta per tornare sul piccolo schermo, e a breve lo vedremo nientemeno che ad Amici 20! Ma scopriamo di più in merito.

A svelare l’arrivo di Raimondo Todaro nella scuola più ambita d’Italia è Blogo. Il noto portale fa sapere che il ballerino sarà protagonista di una delle prossime puntate del daytime di Amici 20, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.05. Ma non solo. Il celebre maestro di Ballando con la Stelle ricoprirà anche il ruolo di giudice e valuterà le esibizioni degli allievi di danza, che daranno il via ad una vera e propria gara. Questo quanto si legge in merito:

“Inedito crossover nelle prossime ore fra Amici e Ballando con le stelle. […] Questo inedito incrocio televisivo avverrà grazie alla presenza nello studio di Amici di Raimondo Todaro, fra i più celebri e storici ballerini professionisti di Ballando con le stelle. Todaro giudicherà nel corso del daytime pomeridiano di Amici in onda tutti i giorni su Canale 5 dopo Uomini e donne una gara di ballo fra i ragazzi del talent show di Maria De Filippi”.

Non è ancora chiaro tuttavia quando vedremo la puntata del daytime di Amici 20 con protagonista Raimondo Todaro, ma senza dubbio a breve ne sapremo di più in merito. Nel mentre solo qualche giorno fa un altro celebre volto di Ballando con le Stelle aveva commentato un’esibizione di ballo durante la quarta puntata del Serale, schierandosi contro una concorrente. Rivediamo cosa è accaduto.