Vincenzo Chianese | 14 Dicembre 2022

Amici 22

La vecchia foto di Raimondo Todaro e Umberto Gaudino

Come sappiamo sono anni che Raimondo Todaro è uno dei ballerini di latino più noti del mondo della danza. Per lungo tempo l’insegnante ha fatto parte del cast di maestri di Ballando con le Stelle, raggiungendo la fama e la notorietà. Lo scorso anno tuttavia Todaro ha deciso di lasciare il talent show di Milly Carlucci per mettersi alla prova con una nuova esperienza ed è così arrivato ad Amici di Maria De Filippi in qualità di professore del programma. Proprio all’interno della trasmissione di Canale 5 Raimondo ha ritrovato un collega che il pubblico Mediaset conosce molto bene. Di chi parliamo? Nientemeno che di Umberto Gaudino, ex allievo e attuale professionista di Amici.

Non tutti infatti sanno che nel lontano 2006 Todaro e Gaudino hanno partecipato alla terza edizione di Ballando con le Stelle, entrambi come maestri della trasmissione. In quell’occasione i due erano affiancati rispettivamente da Fiona May (che quell’anno vinse il talent show) e da Martina Pinto.

Ma non solo. Dopo la fine dell’edizione partì un circuito speciale, che all’epoca era chiamato Supercoppa, che prevedeva una sfida tra le migliori quattro coppie di quell’anno e le quattro coppie migliori delle passate stagioni. A partecipare alla Supercoppa furono sia Raimondo Todaro che Umberto Gaudino, ma stavolta a vincere furono proprio l’attuale professionista di Amici e Martina Pinto.

In queste ultime ore intanto sui social sta girando una vecchia foto che vede sia Raimondo che Umberto ai tempi della partecipazione a Ballando con le Stelle, molto prima che Gaudino arrivasse ad Amici come allievo. E voi eravate a conoscenza di questa curiosità sui due ballerini di latino? Fatecelo sapere e nel mentre continuate a seguirci per tante altre news su Amici 22, su Ballando con le Stelle, e non solo.