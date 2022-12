NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Dicembre 2022

GF Vip 7

Chiofalo replica ad Antonella Fiordelisi

In queste ore secondo i più Antonella Fiordelisi avrebbe menzionato il suo ex Francesco Chiofalo nella casa del GF Vip 7. Nella clip che sta facendo il giro del web sentiamo infatti la schermitrice affermare: “Nella vita fuori ho amici che se lo sbranavano a Daniele. F.C. Non sai che combinava, faceva una rissa”. A quel punto gli utenti si sono convinti che il misterioso F.C. menzionato da Antonella fosse proprio il suo ex Chiofalo, che secondo il suo pensiero l’avrebbe difesa dagli attacchi di Dal Moro. Francesco così in queste ore ha deciso di replicare per la prima volta alla Fiordelisi, e con un lungo sfogo sui social ha dichiarato:

“Sinceramente a me è venuto da ridere quando ho visto questo video che mi avete mandato, perché io Twitter non ce l’ho, e non sto seguendo il GF. Lei fa intendere che se fossi stato lì, con questo Daniele Dal Moro, che lei ci discuteva, avrei fatto una rissa. Non so a cosa si riferisse sinceramente. Se fossi stato lì gli avrei stretto la mano e gli avrei detto “bravo per averla messa a posto”. Altro che rissa. Anche nel nostro privato, quando siamo stati insieme, tutte le volte che discuteva con una terza persona io non ho mai potuto prendere le sue parti perché aveva sempre torto nel 90% dei casi. Anzi dovevo chiedere io scusa alle persone a nome suo, quindi non so a cosa si riferisca”.

Ma non è tutto. Proseguendo il suo sfogo verso Antonella Fiordelisi, Francesco Chiofalo aggiunge:

“Sapete il suo ragionamento qual è? Che io sono violento. Nella vita mia non ho mai fatto male a una mosca. Non ho mai messo le mani addosso a una persona. Mai avuto una denuncia di aggressione, ho la fedina penale pulita e limpida. Più volte però le persone mi hanno accusato di essere violento, ma è una cosa credibile su di me. Guardate che aspetto che ho, certo che ci credete. Non ho la faccia da buono. Ma io non ho mai fatto del male a una mosca in tutta la vita mia”.