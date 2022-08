51 anni per Raoul Bova

Domenica di festeggiamenti per Raoul Bova e la sua famiglia. Questo perché nella giornata odierna l’attore romano festeggia la bellezza di 51 anni! Al suo fianco, chiaramente, la compagnia Rocio Muñoz Morales, con la quale si mostra più innamorato e affiatato che mai. La coppia per celebrare questo giorno e trascorrere delle vacanze di relax e divertimento hanno raggiunto insieme la Spagna. Con loro anche Alberto Matano e il marito Riccardo Mannino, come testimoniato dalle immagini sui social.

E mentre ci si gode tutti insieme i meravigliosi luoghi che offre la terra iberica, Rocio ha voluto fare pubblicamente gli auguri alla sua dolce metà: “Auguri a te compagno meraviglioso di vita!”, taggando il compagno Raoul Bova, per poi aggiungere: “Feliz cumpleaños…!”. Messaggio tenerissimo che ha conquistato il web, così come la foto che l’attrice ha scelto per l’occasione e li vede più complici che mai.

Ad aggiungersi agli auguri di Rocio Muñoz Morales anche Alberto Matano, che sul suo account Instagram ha postato un bellissimo scatto che lo ritrae accanto a Raoul Bova. Ad accompagnare l’immagine postata dal conduttore Rai de La Vita in Diretta una bella didascalia: “Buon compleanno my amazing friend!”. Frase che sta a significare il legame sincero che unisce i due amici.

Anche Raoul Bova per celebrare questo traguardo nel suo profilo Instagram ci ha tenuto a pubblicare un reel con una serie di immagini e un messaggio: “Oggi divento più saggio di un anno! Gli ultimi mesi sono stati incredibili, ho vissuto grandi emozioni…Ringrazio chi c’è stato e chi ci sarà. Vorrei rispondere a tutti ma non credo di riuscirci. Lo faccio qui… Vi abbraccio fortissimo!”. Anche in questo caso in tantissimi si sono riversati nel suo profilo per scrivergli un pensiero. Tra questi spuntano gli auguri di Laura Pausini, “Tantissimi auguri amico mio”, ma anche quelli del direttore di Novella 2000, Roberto Alessi: “Auguri, Raoul, rimani comunque un ragazzo. Non diventare troppo saggio: la saggezza non fa rima con la felicità è tu ne sei la prova”.

Novella2000.it si unisce alla miriade di messaggi e augura un felice e sereno compleanno a Raoul Bova!

